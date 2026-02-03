NTN24
Martes, 03 de febrero de 2026
Nasa

NASA aplaza su viaje tripulado a la Luna y anuncia nueva fecha debido a una delicada inconsistencia durante el ensayo más reciente

febrero 3, 2026
Por: David Esteban Pinzón
SLS y Orión integrados para Artemis II en la plataforma de lanzamiento - Foto AFP
La misión, tripulada por tres astronautas estadounidenses y un canadiense, es una prueba precursora del primer alunizaje con astronautas de la agencia desde 1972.

La NASA anunció este martes que aplazó su viaje a la Luna tras haber llevado a cabo una serie de ensayos durante la noche del lunes que se extendieron hasta la madrugada y en los que encontraron una delicada inconsistencia.

La misión de Artemis II, en la que cuatro astronautas viajarán en la nave espacial Orión para realizar un sobrevuelo alrededor del único satélite natural de la Tierra, estaba programada inicialmente para el 8 de febrero, pero ahora, según informó la agencia espacial, está prevista para marzo.

"La NASA completó un ensayo general húmedo para la misión Artemis II en las primeras horas de la mañana del 3 de febrero. Para permitir que los equipos revisen los datos y realicen un segundo ensayo general húmedo, la NASA ahora apuntará a marzo como la primera oportunidad de lanzamiento posible para la misión Artemis II", informó en sus cuentas oficiales.

En el mismo post, en el que se incluyó un video en el que se ve el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave Orión integrados en los preparativos, la NASA explicó el inconveniente que habría sido el causante de la prórroga que se le dio a la ambiciosa misión.

"Los ingenieros realizaron una primera prueba de cuenta regresiva en la terminal; sin embargo, la cuenta regresiva se detuvo a los 5 minutos del final debido a un pico en la tasa de fuga de hidrógeno líquido. La seguridad de la tripulación sigue siendo la máxima prioridad", precisó la NASA.

El video compartido por la agencia espacial mostró en cámara rápida no solo a los equipos durante lo que parecían ser los ensayos, sino también a la Luna de fondo mientras cae en el cielo con el transcurrir de la noche.

La misión es la segunda del programa lunar Artemis, valorado en miles de millones de dólares, después de un vuelo sin tripulación en 2022 y la primera en llevar astronautas alrededor de la luna en un viaje de 10 días al punto más lejano al que los humanos se han aventurado jamás en el espacio.

"Estas pruebas están diseñadas para detectar problemas antes del vuelo y preparar el día del lanzamiento con la mayor probabilidad de éxito", posteó el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en una publicación en X. "Esperamos realizar un 'ensayo general húmedo' adicional y luego apuntar a la ventana de marzo", agregó.

La prueba, cabe resaltar, también registró cortes intermitentes de audio en tierra y operaciones de cierre prolongadas para la cápsula de la tripulación Orión de la misión, agregó Isaacman.

Artemis II, tripulada por los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, es una prueba precursora del primer alunizaje con astronautas de la agencia desde 1972.

Con el anuncio del aplazamiento, se dio a conocer también que los astronautas serían liberados de su cuarentena, a la que entraron desde el 21 de enero para el lanzamiento que se proyectó inicialmente.

Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

