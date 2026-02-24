NTN24
Martes, 24 de febrero de 2026
El actor de famosa película de Disney se declara no culpable de dos nuevos delitos de carácter sexual

febrero 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Actor de Disney | Foto AFP
El actor de 50 años ha participado en múltiples películas de Disney como “Cuentos que no son cuentos”, “Minions”, “Muerte en el Nilo”, entre muchas más.

El actor británico Russell Brand, ya procesado por violaciones y agresiones sexuales que niega haber cometido, se declaró el martes no culpable de dos nuevos cargos, durante una breve audiencia ante un tribunal londinense.

El actor de 50 años ha participado en múltiples películas de Disney como “Cuentos que no son cuentos”, “Minions”, “Muerte en el Nilo”, entre muchas más, negó, en la sala de audiencias de la Corte Penal de Southwark, una violación y una agresión sexual, los dos nuevos cargos en su contra.

En ambos casos se trataba de mujeres "de 16 años o más", en incidentes denunciados que habrían ocurrido en 2009 en Londres, indicó el juez, sin ofrecer más precisiones sobre la edad o identidad de las denunciantes, protegidas por la ley.

Cabe resaltar, que la libertad bajo fianza del actor se extendió a la espera de su juicio, que se llevará a cabo en junio.

No obstante, en mayo del año pasado, el exesposo de la famosa cantante Katy Perry ya se había declarado no culpable de dos violaciones y varias agresiones sexuales que se le imputan contra cuatro mujeres en la región costera de Bournemouth (sur de Inglaterra) y en Londres, entre 1999 y 2005.

En ese contexto y por el momento, el juez Andrew Baumgartner resaltó que el proceso se mantiene abierto y que habrá un nuevo control de gestión en marzo, cuando se decidiría si las acusaciones más recientes se sumarían al juicio principal, previsto para junio del presente año.

Russell Brand, nacido en 1975 en Essex, al este de Londres, cuenta con millones de seguidores en YouTube, X e Instagram, donde regularmente comparte ideas antisistema y teorías conspirativas.

El artista comenzó su carrera como comediante de monólogos cuando era adolescente y se dio a conocer por su humor provocador, antes de convertirse en actor de cine y televisión.

