El inesperado homenaje póstumo a Yeison Jiménez durante los Grammy

El fallecido cantante colombiano Yeison Jiménez recibió un emotivo reconocimiento durante la ceremonia de los Premios Grammy, celebrada este domingo 1 de febrero en Los Ángeles.

Pese a que el nombre de Yeison Jiménez no fue mencionado durante la noche, la Academia rindió tributo en el segmento ‘In Memoriam’ de sus contenidos digitales.

La publicación destacó el recorrido artístico, la proyección internacional y la influencia en el género del artista, como parte del archivo de la Academia sobre músicos reconocidos en cada edición de los premios.

El colombiano fue descrito como cantante, compositor y figura influyente de la música popular que, gracias a su talento, trascendió las fronteras.

“Yeison Jiménez es un cantante, compositor y cantautor colombiano que ha influido en la música latina y regional mexicana. Conocido por su sonido distintivo y su presencia escénica, ha conquistado al público colombiano e internacional”, se lee en el sitio web de la Academia.

Es de señalar que el cantante colombiano Yeison Jiménez falleció el pasado 10 de enero junto a cinco integrantes de su equipo de trabajo.

La avioneta en la que se transportaban desde la vereda Romita en el sector comprendido entre Paipa y Duitama, Boyacá, con destino a Medellín, no logró tomar altura e impactó minutos después del despegue.

Las identidades de las otras personas que perecieron junto al reconocido cantante son: Fernando Torres Rojas (piloto), Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.