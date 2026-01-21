NTN24
Miércoles, 21 de enero de 2026
LVBP

Se conoce el primer eliminado del Round Robin de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional

enero 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Partido de la LVBP - Foto de referencia: EFE
Con un saldo negativo de 3 juegos ganados y 9 perdidos, la 'novena' isleña se despide del 'todos contra todos'.

A pocos días de que empiece la serie final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), ya se conoce el primer eliminado del Round Robin: Bravos de Margarita.

Con un saldo negativo de 3 juegos ganados y 9 perdidos, la novena isleña, con 5 trámites de diferencia respecto al primer lugar de la plancha, se despide del ‘todos contra todos’.

De momento, cuatro son los equipos que están luchando para meterse en la serie decisiva del campeonato de la pelota venezolana.

1-Caribes de Anzoátegui

2-Cardenales de Lara (1 de diferencia).

3-Navegantes del Magallanes (2 de diferencia).

4-Águilas del Zulia (2 de diferencia).

5-Bravos de Margarita (5 de diferencia - eliminados).

Tras una breve pausa por la operación militar estadounidense que dio con la captura de Nicolás Maduro, de momento, el Round Robin de la LVBP suma 12 partidos.

La ronda regular, recordemos, dejó varias sorpresas, entre ellas la eliminación de tres equipos muy seguidos como Tigres de Aragua, Tiburones de La Guaira y Leones del Caracas.

La LVBP es el torneo liguero de béisbol profesional de mayor nivel en Venezuela, compuesta por ocho equipos locales que compiten entre sí desde finales de octubre hasta finales de enero del año siguiente.

El campeón de la LVBP luego compite en la Serie del Caribe, un torneo anual de béisbol profesional que reúne a los equipos campeones de las ligas invernales de los países miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe.

Dicho torneo, a su vez, se celebra en febrero, después de que finalicen las ligas nacionales de cada país.

María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

"Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición": María Corina Machado a NTN24 tras reunión con el secretario general de la OEA

Delcy Rodríguez - María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

Encuesta revela que María Corina Machado ganaría si las elecciones presidenciales fueran hoy; más del 90% de venezolanos rechaza a Delcy Rodríguez

Donald Trump - AFP
Gobierno de Donald Trump

¿La captura de Maduro en Venezuela fue el logro más importante de Trump durante el primer año de su segunda administración en Estados Unidos?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro capturado - Fotos: EFE
Donald Trump

Donald Trump cumple el primer año de un segundo mandato marcado por la caída de Nicolás Maduro en Venezuela

Rafael Tudares y Edmundo González - AFP
Denuncia

"Hay derechos humanos que el régimen de Maduro lleva años incumpliendo y violando": Alejandro Hernández analiza denuncia de la hija de Edmundo González sobre su esposo

