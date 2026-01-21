Se conoce el primer eliminado del Round Robin de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional

A pocos días de que empiece la serie final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), ya se conoce el primer eliminado del Round Robin: Bravos de Margarita.

VEA TAMBIÉN Jugador de Cardenales de Lara perdió los papeles ante Navegantes del Magallanes en duelo del Round Robin de la LVBP o

Con un saldo negativo de 3 juegos ganados y 9 perdidos, la novena isleña, con 5 trámites de diferencia respecto al primer lugar de la plancha, se despide del ‘todos contra todos’.

De momento, cuatro son los equipos que están luchando para meterse en la serie decisiva del campeonato de la pelota venezolana.

1-Caribes de Anzoátegui

2-Cardenales de Lara (1 de diferencia).

3-Navegantes del Magallanes (2 de diferencia).

4-Águilas del Zulia (2 de diferencia).

5-Bravos de Margarita (5 de diferencia - eliminados).

Tras una breve pausa por la operación militar estadounidense que dio con la captura de Nicolás Maduro, de momento, el Round Robin de la LVBP suma 12 partidos.

La ronda regular, recordemos, dejó varias sorpresas, entre ellas la eliminación de tres equipos muy seguidos como Tigres de Aragua, Tiburones de La Guaira y Leones del Caracas.

La LVBP es el torneo liguero de béisbol profesional de mayor nivel en Venezuela, compuesta por ocho equipos locales que compiten entre sí desde finales de octubre hasta finales de enero del año siguiente.

El campeón de la LVBP luego compite en la Serie del Caribe, un torneo anual de béisbol profesional que reúne a los equipos campeones de las ligas invernales de los países miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe.

Dicho torneo, a su vez, se celebra en febrero, después de que finalicen las ligas nacionales de cada país.