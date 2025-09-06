NTN24
Sábado, 06 de septiembre de 2025
México

"Tenemos debilitado el sistema de justicia": experta en seguridad sobre las posibles operaciones contra el crimen organizado en México

septiembre 6, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Roxana Juárez, consultora en seguridad nacional, habló en La Tarde de NTN24 sobre las operaciones que se llevan a cabo entre México y Estados Unidos contra el crimen organizado.

En México, el gabinete de Seguridad presentó el balance de los resultados de la operación frontera norte de los últimos 7 meses de 2025.

Las autoridades indicaron que desde el 5 de febrero al 5 de septiembre de 2025 se ha logrado la detención de casi 7.000 personas, el decomiso de 5.400 armas y la incautación de 72.185 toneladas de droga.

“Tenemos debilitado el sistema de justicia. En México teníamos la necesidad de lograr un acuerdo o estrategia en la que se cooperara en ambas partes”, afirmó.

Juárez indicó que estructuralmente no se está atacando la corrupción, no se están rindiendo cuentas y no hay trasparencia en el gobierno.

México

Estados Unidos

Crimen organizado

"Tenemos debilitado el sistema de justicia": experta en seguridad sobre las posibles operaciones contra el crimen organizado en México

