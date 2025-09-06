"Tenemos debilitado el sistema de justicia": experta en seguridad sobre las posibles operaciones contra el crimen organizado en México
En México, el gabinete de Seguridad presentó el balance de los resultados de la operación frontera norte de los últimos 7 meses de 2025.
Las autoridades indicaron que desde el 5 de febrero al 5 de septiembre de 2025 se ha logrado la detención de casi 7.000 personas, el decomiso de 5.400 armas y la incautación de 72.185 toneladas de droga.
Al respecto, Roxana Juárez, consultora en seguridad nacional, habló en La Tarde de NTN24 sobre las operaciones que se llevan a cabo entre México y Estados Unidos contra el crimen organizado.
“Tenemos debilitado el sistema de justicia. En México teníamos la necesidad de lograr un acuerdo o estrategia en la que se cooperara en ambas partes”, afirmó.
Juárez indicó que estructuralmente no se está atacando la corrupción, no se están rindiendo cuentas y no hay trasparencia en el gobierno.