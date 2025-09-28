“Tenemos información de sus socios”: el mensaje de Federico Gutiérrez al senador estadounidense Bernie Moreno sobre Daniel Quintero

Daniel Quintero, precandidato presidencial, sigue dando de qué hablar, pues durante los últimos días su nombre ha hecho eco en el ámbito político internacional, debido a los comentarios que ha hecho en torno a la revocación de la visa de Gustavo Petro y los actos de manifestación que este tuvo en territorio norteamericano en la última semana.

En varios mensajes, emitidos por su red social de X, el exmandatario de los antioqueños señaló que: “Petro fue al corazón de los Estados Unidos con un megáfono a pedirle a Estados Unidos que no usara más sus armas para matar a los niños en Gaza. Trump le quitó la visa. Puede quedarse también con la mía. Estoy orgulloso de mi presidente”.

Ante este y los repetidos mensajes hacia el gobierno norteamericano, el senador republicano Bernie Moreno, por el mismo medio, le respondió con contundencia, señalando que: “Ahora vamos a averiguar dónde han estado escondidos sus dineros”, señaló el funcionario estadounidense.

Horas más tarde vino la reacción de Quintero, quien calificó estos comentarios de Moreno como una “calumnia”: “Senador, su calumnia dice más de usted que de mí. Si encuentra algo, será dignidad y coherencia, las mismas que perdió al guardar silencio ante el exterminio del pueblo palestino”.

VEA TAMBIÉN Cancillería de Colombia acusa a Estados Unidos de “violar el derecho internacional” al retirar visado a Gustavo Petro o

Otro que se sumó recientemente ante el intercambio de mensajes por medio de X fue el actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien manifestó que hará llegar al gobierno de los Estados Unidos un documento en el cual se expresarán los actos de corrupción durante la administración de Daniel Quintero, en los cuales también estarían comprometidos los hermanos del ahora precandidato a la presidencia.

“Hola, Bernie Moreno, un abrazo. Totalmente de acuerdo contigo. Como bien sabes, esos tipos se robaron a Medellín. La visa se la quitarán no por provocador, sino por corrupto. Y más importante aún es encontrar la plata que se robaron, como bien lo has dicho. Mañana te enviaré una carta con información importante para ustedes sobre quienes tanto daño le hicieron a Medellín”, señaló Gutiérrez.

“¡Los hermanitos Quintero y sus socios que saquearon a Medellín deben responder muchos interrogantes a Estados Unidos! Sus viajes a Panamá y EE. UU. no son casuales. Tenemos información de sus posibles socios y testaferros”, añadió en sus palabras a Bernie Moreno.