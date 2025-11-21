NTN24
Viernes, 21 de noviembre de 2025
Viernes, 21 de noviembre de 2025
Nicolás Maduro

Maduro dice que Venezuela está lista para exportar por primera vez gas a Colombia: "está en la frontera esperando algunos elementos técnicos"

noviembre 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro y Nicolás Maduro (AFP)
Gustavo Petro y Nicolás Maduro (AFP)
Cabe recordar que, en un movimiento polémico y repleto de críticas hacia el Gobierno colombiano, ambos países acordaron a mediados de junio la creación de una zona económica binacional.

El jefe del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que su país está listo para exportar gas por primera vez hacia Colombia.

Cabe recordar que, en un movimiento polémico y repleto de críticas hacia el Gobierno colombiano, ambos países acordaron a mediados de junio la creación de una zona económica binacional para impulsar la producción y el comercio, con énfasis energético.

"La primera exportación de gas para Colombia está lista (...) está en la frontera esperando algunos elementos técnicos para que Venezuela empiece a vender a Colombia", dijo Maduro.

o

"De ahí no vamos a parar porque Colombia y Venezuela tenemos que estar unidos, cada vez más unidos", agregó.

La estatal PDVSA había fijado la meta de exportación a Colombia para 2027, según dijo su presidente hace un año. En ese momento presentó una meta de producción para 2025 de casi 2.000 millones de pies cúbicos por día.

En paralelo, Venezuela incrementó su producción energética después de una debacle en la industria que el chavismo atribuyó al embargo de Estados Unidos, sin embargo, expertos aclararon que se debe a años de desinversión y graves escándalos de corrupción.

Colombia fue históricamente uno de los principales socios comerciales de Venezuela, aunque choques entre sus gobiernos paralizaron por años el intercambio.

El comercio comenzó a reactivarse en 2022 con la llegada al poder del izquierdista Gustavo Petro.

Temas relacionados:

Nicolás Maduro

Régimen venezolano

Régimen de Maduro

Gustavo Petro

Gobierno de Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

De la Espriella no descarta construir en Colombia una cárcel al estilo el CECOT de Bukele mientras asegura que Petro hizo "narcoalianza" con Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El partido republicano debe demostrar que está del lado de la comunidad latina": venezolano concejal en El Doral habla en NTN24 sobre el TPS

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Exsubsecretario estadounidense asegura que "en este momento" habría conversaciones entre el Gobierno de Trump y el régimen de Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál podría ser el impacto de que sean revelados los archivos del caso de Jeffrey Epstein?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La operación desplegada en el Caribe tiene el signo de 'Tienes que irte Maduro'": Carlos Blanco, exministro y asesor de María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Han sido enviados a luchar en una guerra que no es la de ellos": denuncian presencia de mercenarios cubanos en la guerra en Ucrania

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
Marcha de la ‘Generación Z’ - Foto EFE
México

Analista explica los riesgos que conlleva la movilización de la Generación Z en el marco del aniversario de la Revolución Mexicana

Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial (AFP)
Miguel Uribe Londoño

“Si EE. UU. lo solicita, extraditaré a Petro con gusto”: Miguel Uribe Londoño y su propuesta si llega a la Presidencia de Colombia

Foto del régimen de Venezuela (EFE)
Régimen venezolano

"Los militares venezolanos no se van a sacrificar por Nicolás Maduro": militar retirado de la FANB lanza advertencia sobre eventual intervención de EE. UU. en Venezuela

José Daniel Ferrer, opositor cubano (EFE)
Cuba

“Me introdujeron un palo en la boca y con un embudo vaciaron de golpe comida en descomposición”: José Daniel Ferrer, exiliado cubano, sobre las torturas del régimen en las cárceles

Cuerpo de Policia Nacional Bolivariana y Ejército Bolivariano - Foto AFP
Tren de Aragua

"Es difícil cooperar con la Policía de Venezuela": subprefecto de la Policía de Investigación en Chile sobre problema del Tren de Aragua que amenaza al país

Más de Política

Ver más
Senado de Estados Unidos / FOTO: AFP
Senado

Se hunde en el Senado de Estados Unidos resolución que pretendía impedir que Trump ataque Venezuela sin autorización del Congreso

Foto de referencia (AFP)
Ecuador

¿A qué se debe la derrota de Daniel Noboa en el reciente referendo en Ecuador?

Capitolio de Washington DC (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

Senado de EE. UU. aprueba proyecto de ley para poner fin al cierre del Gobierno y pasa a la Cámara de Representantes

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
JD Vance, vicepresidente de EE. UU. (AFP)
Israel

Vicepresidente de EE. UU. advierte que desarmar a Hamás será "muy difícil" y prometió reconstruir Gaza

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Nicolás Maduro

Ni Cuba, ni China: experto revela a "dónde huiría Maduro" si decide dejar el poder en Venezuela

Senado de Estados Unidos / FOTO: AFP
Senado

Se hunde en el Senado de Estados Unidos resolución que pretendía impedir que Trump ataque Venezuela sin autorización del Congreso

Imágenes del Miss Universo 2025 / Alicia Machado, ex Miss Universo 1996 - Fotos: EFE / X
Alicia Machado

Alicia Machado explota contra el Miss Universo 2025: "Ya está bueno, no lo soporto, si yo fuera la directora recojo a todas mis carajitas"

Cárcel de Ecuador - Foto de referencia: EFE
Ecuador

Tiroteo en cárcel de Ecuador deja cuatro muertos y decenas de heridos

Autoridades piden tomar presiviones por lluvias - Foto AVN
Lluvias

Se vienen más aguaceros en las próximas horas en Venezuela

María Corina Machado ganó el premio Nobel de Paz - EFE
María Corina Machado

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre