"No veo a Maduro negociando para permitir que María Corina Machado reciba el Nobel de Paz": analista político sobre posibilidad de que la líder democrática viaje a Oslo, Noruega

Se acerca el 10 de diciembre, fecha en la que la líder política venezolana María Corina Machado recibirá la distinción del Premio Nobel de la Paz 2025. Para ello, el partido Vente Venezuela está organizando varias actividades para reconocer la valentía y resistencia de millones de venezolanos que han apoyado la lucha democrática.

Las actividades que llevarán el nombre de ‘El Nobel es nuestro’ empezarán el 6 de diciembre. Cientos de personas están convocadas a marchar y conmemorar la entrega del galardón en varias ciudades del mundo, pero no en Venezuela.

En Oslo, Noruega, el 10 y 11 de diciembre, se congregarán cientos de venezolanos que también participarán en la “Marcha de las Antorchas, una sola voz por la libertad”, que también se replicará en otras ciudades del mundo.

Está previsto que una delegación de cinco presidentes latinoamericanos acompañe a María Corina Machado en Oslo para la ceremonia. El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y Raúl Molino, de Panamá, ya confirmaron que acompañarán a Machado a Oslo.

Raniero Cassoni, analista político, explicó en NTN24 los distintos escenarios ante una eventual salida de María Corina Machado de Venezuela para recibir el Nobel de la Paz.

“En principio no pareciera conveniente porque ella siempre ha liderado la causa desde Venezuela, en los peores momentos se ha mantenido firme y ha estado en el país”, declaró Cassoni.

“Pero también sería el impacto emocional de una líder que ha podido salir de Venezuela cuando es la más buscada. Eso también envía una señal de resquebrajamiento interno”, añadió.

En ese sentido, señaló que “lo que conviene más en este caso es llamar a la unidad del país”.

“Es la capacidad que tengan María Corina Machado como Edmundo González de integrar y unificar a la oposición que no quieren más a Nicolás Maduro en el poder”, agregó.

A su vez, calificó como “brillante” la invitación a presidentes de América Latina para que acompañen a la líder democrática “porque es una forma de decir que en Venezuela habrá institucionalidad”.

“No veo a Nicolás Maduro negociando para permitir que María Corina Machado reciba un premio que además significa un golpe a la narrativa que han vendido durante tanto tiempo”, destacó.