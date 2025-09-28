NTN24
Domingo, 28 de septiembre de 2025
Colombia

Cancillería de Colombia acusa a Estados Unidos de “violar el derecho internacional” al retirar visado a Gustavo Petro

septiembre 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
La Cancillería colombiana sugiere que la medida fue utilizada como arma diplomática y propone trasladar la sede de la ONU a un país neutral.

La tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos ha alcanzado un nuevo nivel tras la decisión de Washington de retirar el visado al presidente Gustavo Petro.

La Cancillería colombiana ha emitido un comunicado acusando a EE.UU. de violar el derecho internacional, argumentando que esta medida atenta contra el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas de 1945.

“Negar o revocar una visa como arma diplomática atenta al espíritu de la Carta de 1945 de una participación in situ con promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión sin consideración de fronteras.”, indicaron.

El conflicto se originó cuando Petro, durante una manifestación propalestina en Nueva York, llamó a la desobediencia del ejército estadounidense.

Esta declaración provocó la reacción de Washington, que respondió retirando el visado al mandatario colombiano. Petro, por su parte, restó importancia a la sanción, afirmando que también posee ciudadanía italiana.

La Cancillería colombiana argumenta que la ONU, con sede en Nueva York, otorga a los representantes de los países miembros el derecho a solicitar y obtener una visa oficial para participar en eventos como la Asamblea General. Este derecho, según el comunicado, garantiza la libertad de expresión y la inmunidad judicial respecto a declaraciones orales o escritas.

En respuesta a la situación, Colombia ha propuesto trasladar la sede de las Naciones Unidas a un país "completamente neutral". Esta sugerencia surge después de que Petro acusara al expresidente Trump de violar los principios fundamentales de la ONU y sugiriera mover la sede a Doha, Qatar.

El gobierno colombiano insiste en que seguirá participando activamente en escenarios multilaterales, especialmente en la ONU. Además, recuerda que el Acuerdo de Sede de 1947 obliga a Estados Unidos a garantizar la entrada de las delegaciones estatales a estas instancias.

La Cancillería también defiende que denunciar hechos que afectan a la población palestina es una "obligación moral y política" frente a posibles violaciones del derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Argumenta que limitar el ingreso a un país por razones vinculadas a una opinión pública va en contra del estándar internacional.

El comunicado hace referencia al artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual tanto Estados Unidos como Colombia son parte. Este artículo reconoce el derecho a la libertad de expresión, incluyendo la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas sin consideración de fronteras.

