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Miércoles, 06 de mayo de 2026
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América Latina

Este país latinoamericano apuesta por EE. UU. para desarrollar su industria de litio

mayo 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Litio | Foto Canva
Litio | Foto Canva
La nación se posiciona como líder mundial en reservas de este material, crucial para la transición energética global y la producción de baterías para vehículos electrónicos.

Para ampliar sus oportunidades, Fernando Armayo, canciller de Bolivia anunció este miércoles que el país busca un acuerdo de cooperación tecnológica con Estados Unidos para desarrollar su industria de litio, tras la firma a fines de abril de un memorando de entendimiento sobre minerales críticos.

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El país andino se mantiene rezagado en la explotación de este mineral, pese a que es el segundo con mayores recursos en el mundo, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Cabe resaltar que el litio, llamado “oro blanco”, es clave para la transición energética, ya que es fuertemente demandado para la fabricación de baterías eléctricas.

En ese contexto, a finales de abril, el gobierno de Rodrigo Paz y Washington firmó un primer memorando de entendimiento sobre minerales críticos, incluido el litio, para compartir conocimientos y explorar formas de cooperación. La primera potencia mundial expresó entonces su interés de asegurar las cadenas de suministro.

"Con Estados Unidos nos interesa mucho el tema tecnológico (...), generar un acuerdo que nos permita ver cómo logramos dar pasos en la industrialización del litio", dijo Aramayo en conferencia con la prensa extranjera en La Paz.

En 2025, durante la gestión de Luis Arce (2020-2025), Bolivia firmó contratos para construir plantas de extracción del mineral con la rusa Uranium One y la estatal china CATL, la mayor productora mundial de baterías.

Los proyectos no se iniciaron porque deben ser ratificados por el Parlamento, donde se les cuestiona por una supuesta falta de transparencia en las negociaciones.

El canciller reconoció que Bolivia aún no tiene los recursos humanos para operar sus propias plantas de extracción y que antes necesita estudios hidrogeológicos para saber dónde instalarlas, pues el procesamiento del litio requiere mucha agua.

En tanto, expresó su objetivo de que Bolivia sea "partícipe" del escenario mundial de la innovación, de la mano de industrias extranjeras que usan el litio como materia prima.

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"¿Por qué no traerlas? Son de tecnología rápida, que pueden instalarse acá y a ellos mismos (...) les conviene estar cerca de los minerales para abaratar costos", dijo. Asimismo, la nación, señaló, también buscará acercamientos de cooperación con otros países como Brasil y Alemania.

No obstante, en 2025, Bolivia produjo apenas 2.400 toneladas de litio, de acuerdo con el Ministerio de Minería. El USGS estima que su vecino Chile, tercer productor mundial, extrajo 56.000 toneladas.

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