NTN24
Domingo, 18 de enero de 2026
Domingo, 18 de enero de 2026
Excarcelaciones en Venezuela

Foro Penal confirma la excarcelación de 139 presos políticos en Venezuela, entre ellos, algunos extranjeros

enero 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Familiares de presos políticos en Venezuela hacen vigilias por su liberación - Foto: EFE
Familiares de presos políticos en Venezuela hacen vigilias por su liberación - Foto: EFE
La ONG venezolana anunció la excarcelación de varios extranjeros que se encontraban detenidos arbitrariamente por el régimen.

El régimen venezolano continúa excarcelando lentamente a presos políticos en Venezuela tras el anuncio de Jorge Rodríguez del pasado 8 de enero en medio de la presión ejercida por Estados Unidos luego de la captura de Nicolás Maduro.

Después de 10 días del anuncio, la ONG venezolana Foro Penal, que hace seguimiento a los presos políticos en el país, aseguró que 139 presos políticos han sido excarcelados hasta la fecha.

De acuerdo con Foro Penal, algunos extranjeros europeos fueron liberados este sábado. Varios de ellos fueron detenidos mientras se encontraban en calidad de turistas en territorio venezolano.

o

“El ciudadano rumano Cristian Cenuse arbitrariamente detenido el 27/09/2024, cuando se trasladaba en autobuses de San Cristóbal, estado Táchira a Caracas, ya que se encontraba realizando un viaje turístico para conocer Suramérica. Luego de 10 meses desaparecido, Cristian pudo comunicarse con su esposa indicándole que se encontraba preso en Venezuela”, indicó Foro Penal.

Entre los excarcelados también se encuentran: Sergiy Rudavskyy, ucraniano (arbitrariamente detenido el 07/01/2025); Jan Darmovzal, checo (arbitrariamente detenido el 05/09/2024); Alireza Akbari, iraní, irlandés (arbitrariamente detenido el 22/06/2025).

Además, se confirmaron las liberaciones de “Mykhailo Kostiv, arbitrariamente detenido el 07/01/2025 en Barcelona, estado Anzoátegui, cuando el yate en el que viajaba paró para surtir combustible”.

o

“La ciudadana húngara Zsuzsanna Bossanyi , arbitrariamente detenida el 18/06/25, una de los tripulantes del barco de exploración submarina N35 interceptado a 80 millas de las costas de Venezuela” y del joven ucraniano “Yevhenii Trush , que había permanecido arbitrariamente detenido desde el 20/10/2024”.

Foro Penal ha solicitado la liberación completa de todos los presos políticos que, según la ONG, superan los 800.

Temas relacionados:

Excarcelaciones en Venezuela

Presos políticos en Venezuela

Régimen de Maduro

Detenciones arbitrarias

Jorge Rodríguez

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Está obligada a facilitar la transición, si no cumplen con su parte, esa estructura criminal enfrentará las consecuencias”: Pedro Urruchurtu explica lo que hay detrás de las conversaciones entre Delcy Rodríguez y Trump

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Era el momento preciso para sacar al régimen, simplemente quitar a Maduro no acababa al régimen”: Exasesor de seguridad de Trump

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Lo que se sabe del encuentro entre el director de la CIA y Delcy Rodríguez en Caracas mientras María Corina Machado se reunía con Donald Trump en la Casa Blanca

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Analista sobre un futuro democrático en Venezuela: "necesita un proceso constituyente realista"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Ya la transición comenzó. El principal responsable de la dictadura se encuentra tras las rejas": Rodrigo Diamanti sobre situación en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
Familiares de presos políticos | Foto AFP
Presos políticos en Venezuela

Familiares de presos políticos piden a EE. UU. crear una comisión internacional para supervisar excarcelaciones en Venezuela

Maduro es trasladado a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Donald Trump

¿Ha habido un cambio en Venezuela en la última semana como lo afirma el presidente Donald Trump?

Manifestantes piden libertad de presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Represión en Venezuela

"No hay forma alguna de que podamos avanzar a la pacificación del país mientras existan rehenes y secuestrados políticos en Venezuela": dirigente nacional de Vente Venezuela

María Corina Machado, líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

"María Corina Machado elevó la voz de todos los presos políticos venezolanos en la reunión con el presidente Trump": José Rodríguez Araña, exprisionero político del régimen venezolano

Maduro y su esposa son trasladados a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Crisis en Venezuela

"Ya la transición comenzó. El principal responsable de la dictadura se encuentra tras las rejas": Rodrigo Diamanti sobre situación en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: AFP
María Corina Machado

Expertos confirman la invasión silenciosa de Venezuela de aliados y terroristas con la complicidad de Maduro

Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EFE)
Donald Trump

Estados Unidos impone sanciones a 10 personas y entidades por el comercio de drones entre Irán y Venezuela

Marco Rubio y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Cae el régimen de Maduro

Senador Mike Lee afirmó que Marco Rubio le informó que Nicolás Maduro será juzgado por cargos criminales en Estados Unidos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, entre el realismo y la moral democrática

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro
Cae Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro se declara "no culpable" ante un tribunal de Nueva York

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: AFP
María Corina Machado

Expertos confirman la invasión silenciosa de Venezuela de aliados y terroristas con la complicidad de Maduro

Aro de luz y celular para crear contendio / Logo de la red social TikTok - Fotos de referencia: Pexels
Estados Unidos

TikTok firma acuerdo para crear una empresa conjunta en Estados Unidos y evitar la prohibición en el país

Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EFE)
Donald Trump

Estados Unidos impone sanciones a 10 personas y entidades por el comercio de drones entre Irán y Venezuela

Marco Rubio y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Cae el régimen de Maduro

Senador Mike Lee afirmó que Marco Rubio le informó que Nicolás Maduro será juzgado por cargos criminales en Estados Unidos

Cantante Wang Leehom y su equipo de baile - Fotos: X
China

Cantante se hace viral tras sorprender a su público con seis robots humanoides como parte del cuerpo de baile en un concierto

Roger Federer, extenista suizo - Foto: AFP
Roger Federer

Roger Federer, referente del tenis mundial, declaró ser “un gran fan” de otro deportista que, según él, “cambió el juego”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre