Foro Penal confirma la excarcelación de 139 presos políticos en Venezuela, entre ellos, algunos extranjeros

El régimen venezolano continúa excarcelando lentamente a presos políticos en Venezuela tras el anuncio de Jorge Rodríguez del pasado 8 de enero en medio de la presión ejercida por Estados Unidos luego de la captura de Nicolás Maduro.

Después de 10 días del anuncio, la ONG venezolana Foro Penal, que hace seguimiento a los presos políticos en el país, aseguró que 139 presos políticos han sido excarcelados hasta la fecha.

De acuerdo con Foro Penal, algunos extranjeros europeos fueron liberados este sábado. Varios de ellos fueron detenidos mientras se encontraban en calidad de turistas en territorio venezolano.

“El ciudadano rumano Cristian Cenuse arbitrariamente detenido el 27/09/2024, cuando se trasladaba en autobuses de San Cristóbal, estado Táchira a Caracas, ya que se encontraba realizando un viaje turístico para conocer Suramérica. Luego de 10 meses desaparecido, Cristian pudo comunicarse con su esposa indicándole que se encontraba preso en Venezuela”, indicó Foro Penal.

Entre los excarcelados también se encuentran: Sergiy Rudavskyy, ucraniano (arbitrariamente detenido el 07/01/2025); Jan Darmovzal, checo (arbitrariamente detenido el 05/09/2024); Alireza Akbari, iraní, irlandés (arbitrariamente detenido el 22/06/2025).

Además, se confirmaron las liberaciones de “Mykhailo Kostiv, arbitrariamente detenido el 07/01/2025 en Barcelona, estado Anzoátegui, cuando el yate en el que viajaba paró para surtir combustible”.

“La ciudadana húngara Zsuzsanna Bossanyi , arbitrariamente detenida el 18/06/25, una de los tripulantes del barco de exploración submarina N35 interceptado a 80 millas de las costas de Venezuela” y del joven ucraniano “Yevhenii Trush , que había permanecido arbitrariamente detenido desde el 20/10/2024”.

Foro Penal ha solicitado la liberación completa de todos los presos políticos que, según la ONG, superan los 800.