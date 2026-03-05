NTN24
Jueves, 05 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Identifican a quinto militar e EE. UU. muerto en ataques contra el régimen iraní

marzo 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Jeffrey O'Brien - Foto Ejército de Estados Unidos
El Departamento de Guerra informó que los fallecidos apoyaban la Operación Furia Épica en Medio Oriente.

El Ejército de Estados Unidos informó que identificó al quinto militar muerto en ataques contra el régimen iraní en Medio Oriente, luego de confirmar la identidad de los cuatro primeros.

En un comunicado, las autoridades militares indicaron que fue identificado el mayor Jeffrey O'Brien, de 45 años, quien falleció el 1 de marzo mientras apoyaba la Operación Furia Épica.

De acuerdo con el Ejército de Estados Unidos, los soldados, asignados al 103.er Comando de Sostenimiento en Des Moines, Iowa, fallecieron en Kuwait, en el puerto de Shuaiba, durante un ataque a un sistema de aeronaves no tripuladas, un incidente está bajo investigación.

En cuanto a O'Brien, residente de Waukee, Iowa, el Ejército indicó que fue comisionado en la Reserva del Ejército como oficial del Cuerpo de Señales en 2012, y se desplegó en Kuwait en 2019.

El Departamento de Guerra había anunciado la muerte de cuatro soldados de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos que apoyaban la Operación Furia Épica, lanzada el 28 de febrero contra el régimen de Irán.

En ese entonces, reportó las identidades del capitán Cody Khork, de 35 años; la sargento de primera clase Nicole Amor, de 39 años; el sargento de primera clase Noah Tietjens, 42 años; y el sargento Declan Coady, de 20 años.

“A las familias y compañeros de estos soldados de la Nación Cactus: les envío mi más sentido pésame y respeto”, dijo el Mayor General Todd Erskine, Comandante General del 79.º Comando de Sostenimiento del Teatro de Operaciones.

Temas relacionados:

Ataque al régimen de Irán

Estados Unidos

Militares

Muertos

Operación

