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Guardiola

Guardiola dice que le gustaría dirigir una selección tras confirmar que no continuará en el Manchester City: estos son los tres combinados en los que podría encajar

mayo 22, 2026
Por: Nucho Martínez
Pep Guardiola, exfutbolista y entrenador español - Foto: EFE
Pep Guardiola, exfutbolista y entrenador español - Foto: EFE
El plantel 'ciudadano' confirmó la marcha de su emblemático entrenador, vencedor de veinte títulos desde 2016, incluida una Champions League y seis Premier League.

Tras confirmar que no continuará en el Manchester City, el entrenador español de fútbol Josep Guardiola dijo que le gustaría dirigir una selección.

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"Me gustaría entrenar una selección, ojalá un Mundial, un europeo, me gustaría, no sé quien me quiere", sostuvo el timonel oriundo de Santpedor.

Desde ya los fanáticos del deporte rey manifiestan en diferentes plataformas digitales que Guardiola podría ser tentado por las siguientes selecciones: Italia, que por tercera vez de manera consecutiva no ha logrado meterse en una Copa del Mundo.

También aparece México, quien desde hace mucho sueña con hacer un mejor papel en el Mundial.

El equipo norteamericano no ha roto la "maldición de los octavos" o "del quinto partido", una racha histórica que consiste en su incapacidad para avanzar a los cuartos de final en ocho mundiales consecutivos desde Estados Unidos 1994 hasta Qatar 2022.

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La tercera selección que podría buscar los servicios de Guardiola es la de España, que, hasta ahora, vive un gran momento con Luis de la Fuente, quien asumió el cargo a principios de 2023 y guio al equipo a conquistar la UEFA Nations League 2022-2023 y la Eurocopa 2024.

En cuanto a su paso por el City, el estratega mencionó, evidentemente emocionado: "¡Vaya época que hemos vivido juntos!... No me preguntéis los motivos por los que me voy. No hay motivo, pero, en lo más profundo de mí, sé que es mi momento. Nada es eterno; si lo fuera, yo seguiría aquí. Eternos serán el sentimiento, la gente, los recuerdos, el amor que tengo por mi Manchester City".

Este viernes, el plantel 'ciudadano' confirmó la marcha, al final de la temporada, de su emblemático entrenador, vencedor de veinte títulos desde 2016, incluida una Champions League y seis Premier League.

El técnico español, de 55 años, hará su última aparición en el banquillo del club inglés el domingo contra el Aston Villa, antes de asumir un papel de "embajador" del City Football Group.

En su etapa de 10 años al frente del Manchester City, Guardiola no solo transformó a un equipo, sino que también cambió el fútbol inglés por su manera de jugar.

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El exentrenador del FC Barcelona y el Bayern de Múnich se mostró muy reservado sobre su futuro cuando el City dejó escapar el título de la Premier League a manos del Arsenal.

El extécnico del Chelsea, Enzo Maresca, que anteriormente trabajó en el cuerpo técnico de Guardiola en el City, es el nombre que más suena para llevar las riendas de la escuadra con domicilio en el Etihad Stadium

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