México adelanta conversaciones con empresas privadas con la finalidad de vender petróleo a Cuba

Este lunes el gobierno de México dio a conocer que se encuentran adelantando conversaciones con varias empresas del sector privado interesadas en comprar combustible a la estatal de Petróleos Mexicanos (PEMEX) para venderlo a compañías cubanas.

"Hay privados que se han acercado a nosotros, por ejemplo, para poder comprarle combustible a Pemex y llevar ellos a los privados de Cuba (...) Hay varias empresas, no solamente una", expresó la presidente de los mexicanos, Claudia Sheinbaum, durante su rueda de prensa este 30 de marzo.

Aunque la mandataria mexicana no dio a conocer el nombre de las compañías, dejó claro que en la isla varias empresas privadas, como cadenas hoteleras de la isla que dependen del suministro del combustible para sus funciones, con las cuales se puede negociar sin necesidad de hacerlo entre gobiernos directamente.

"No necesariamente es un acuerdo gobierno-gobierno", señaló la presidenta Sheinbaum.

Las pequeñas y medianas empresas privadas existen en Cuba desde 2021 tras más de medio siglo de prohibición oficial. En marzo pasado, el gobierno de La Habana autorizó además la creación de empresas mixtas entre el Estado y el sector privado.

Actualmente, la isla carece de petróleo en medio de una profunda crisis económica y política, agravada por la escasez de productos básicos y la multiplicación de los apagones debido al bloqueo petrolero impuesto por Washington a inicios de este 2026.

El anuncio de la mandataria se da tan solo un día después de que su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, diera a conocer que no tenía ningún problema con que Rusia enviara petróleo a la Cuba, pese a que hace algunas semanas atrás había manifestado imponer alzas en los aranceles a aquellas naciones que suministraran crudo a Cuba, país que enfrenta una profunda crisis tanto financiera como eléctrica.

Cabe resaltar que la dictadura castrista recibió un duro golpe tanto económico como social, tras la captura y posterior extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Lo cual esto representaba un fuerte impacto para la isla, a la que la dictadura chavista, su principal aliada, se encargaba de cubrir gran parte de sus necesidades energéticas, como económicas.

Entre tanto, es lunes; Rusia indicó que el petrolero Anatoly Kolodkin, cargado con 730.000 barriles de crudo, había ingresado a Cuba.