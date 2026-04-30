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Jueves, 30 de abril de 2026
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Claudia Sheinbaum

"Actitud injerencista": Claudia Sheinbaum critica al embajador de Estados Unidos en México

abril 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Claudia Sheinbaum | Foto EFE
Claudia Sheinbaum | Foto EFE
La mandataria recalcó en sus declaraciones que “queremos una relación de respeto, colaboración y entendimiento”.

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó este jueves al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, después de que difundiera en redes sociales la noticia de que el país solicitaba la extradición de 10 políticos mexicanos.

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Cabe recordar que el miércoles, el embajador Ronald Johnson publicó en su red social X una carta denominada “Rendición de cuentas para la seguridad de nuestro pueblo”, donde señalaba "cargos penales" contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y “otras personas”.

Johnson resaltó “combatir la corrupción y la actividad criminal transnacional es una prioridad compartida para los Estados y México”.

“No podemos comentar sobre los hechos específicos de estas imputaciones y el proceso legal deberá seguir su curso, hay algo claro: la corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países y será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de los Estados Unidos”, concluyó.

En ese contexto, Sheinbaum al citar las memorias del expresidente Miguel de la Madrid (1982-1988), se refirió a las publicaciones y dijo: “Frente a lo que estamos viviendo, pues por lo menos podemos decir que son declaraciones desafortunadas por que un embajador de Estados Unidos en México (...) no puede tener una actitud injerencista”.

Y resaltó que su Gobierno quiere “una relación de respeto, colaboración y entendimiento. México debe ser respetado por todas las naciones. El papel de los embajadores debe ser mutuo”, sentenció.

Estas recientes declaraciones se dan en medio de que la fiscalía federal de Nueva York inculpó al gobernador Rubén Rocha Moya de narcotráfico. El mandatario local es miembro del partido oficialista Morena de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Durante su mandato, Sinaloa se ha visto sacudido por la pugna entre dos facciones del cártel del mismo nombre.

Ulises Lara, vocero de la fiscalía, dijo en un video en redes sociales que la dependencia iniciará una investigación para "conocer si existen datos de prueba que establecerán la probabilidad de que la acusación hecha por autoridades estadounidenses cuenta con fundamento legal" para solicitar órdenes de aprehensión.

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