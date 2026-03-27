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Tiger Woods

Tiger Woods, leyenda del golf mundial, fue arrestado por conducir bajo misteriosa embriaguez después de que su Land Rover volcara en una carretera

marzo 27, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Tiger Woods - Foto EFE
Tiger Woods - Foto EFE
Esta es la segunda vez que Woods enfrenta cargos por conducir en estado de embriaguez tras haber sido arrestado en 2017.

El exnúmero uno del mundo en el golf, Tiger Woods, fue arrestado por conducir bajo misteriosa embriaguez después de que su Land Rover volcara en una carretera de dos carriles cerca de su casa en Jupiter Island, Florida, el viernes por la tarde, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Martin.

El 15 veces campeón de grandes eventos estaba adelantando a gran velocidad a un camión de trabajo que remolcaba un tráiler cuando golpeó la parte trasera del mismo, lo que provocó que su vehículo volcara sobre su costado del conductor, según declaró el sheriff John Budensiek en una conferencia de prensa.

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Woods, de 50 años, salió arrastrándose por la puerta del pasajero antes de que llegaran los agentes de la ley. Una prueba de alcoholemia realizada en la cárcel del condado de Martin no arrojó rastro de alcohol, pero los investigadores creen que su estado de embriaguez se debió al consumo de drogas o medicamentos.

Woods se negó a someterse a una prueba de orina, un delito que conlleva un cargo aparte según la ley de Florida. No se reportaron lesiones ni a Woods ni al conductor del otro vehículo.

El golfista fue acusado de conducir en estado de embriaguez, daños a la propiedad y negarse a someterse a una prueba legal, todos delitos menores. Según la ley de Florida, debe permanecer en la cárcel al menos ocho horas antes de ser puesto en libertad bajo fianza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que estaba al tanto del incidente.

"Lo siento muchísimo. Hubo un accidente. Tiene algún problema. Hubo un accidente, y eso es todo lo que sé. Un amigo muy cercano. Es una persona increíble, un hombre increíble", mencionó Trump.

Esta es la segunda vez que Woods enfrenta cargos por conducir en estado de embriaguez tras haber sido arrestado en 2017 en Jupiter, Florida, y haberse declarado culpable posteriormente de conducción temeraria.

Woods también se vio involucrado en un grave accidente automovilístico en febrero de 2021 en el que sufrió fracturas graves en las piernas.

Su historial de lesiones abarca más de dos décadas e incluye múltiples cirugías de espalda, reconstrucción del ligamento cruzado anterior, roturas del tendón de Aquiles y problemas crónicos de rodilla, todo lo cual ha limitado significativamente su participación en competiciones en los últimos años.

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Woods acababa de regresar a la competición, representando a su club de golf Jupiter Links en un partido de las finales de la TGL el martes, su primera aparición desde que no superó el corte en el Abierto Británico de 2024.

La leyenda del golf no había confirmado hasta antes del incidente si tenía previsto competir en el Masters de este año, que comienza el 9 de abril en Augusta.

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