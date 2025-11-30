NTN24
Estados Unidos

Tiroteo en California en pleno fin de semana de Acción de Gracias dejó cuatro muertos y 10 heridos

noviembre 30, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Tiroteo en California - AFP
Tiroteo en California - AFP
"Tenemos 14 víctimas de este tiroteo, cuatro de ellas han muerto", puntualizó la portavoz de la oficina del sheriff del condado de San Joaquín, Heather Brent.

La Policía de California informó sobre un tiroteo que dejó al menos cuatro personas y otras diez heridas durante la noche del sábado en la ciudad de Stockton, en pleno fin de semana de Acción de Gracias en Estados Unidos.

El hecho se registró al interior de un salón de banquetes de la localidad, situada al noreste de San Francisco, poco antes de las 18H00 (02H00 GMT del domingo), según dijo ante los medios la portavoz de la oficina del sheriff del condado de San Joaquín, Heather Brent.

o

Aunque Brent subrayó que la información sobre el caso aún es limitada, indicó que las víctimas van de "juveniles a adultos" y fueron trasladadas a hospitales locales.

"Lo que hemos confirmado en este momento es que había una familia celebrando en un salón de banquetes. Tenemos 14 víctimas de este tiroteo, cuatro de ellas han muerto", puntualizó.

Y añadió: "Los indicios iniciales sugieren que esto habría sido un incidente dirigido. Los investigadores exploran todas las posibilidades en este momento".

Además, dijo que de momento no hay ningún sospechoso identificado.

o

"Urgimos a cualquier persona con información, tomas de video o que hayan presenciado cualquier parte de este incidente que contacte de inmediato a la oficina del sheriff del condado de San Joaquín", dijo el cuerpo policial.

De acuerdo con datos de la ONG Gun Violence Archive, en lo que va corrido del año ha habido 504 tiroteos masivos en Estados Unidos, incluyendo el de Stockton.

Dicha organización encasilla a los tiroteos masivos como aquellos en los que cuatro o más personas son alcanzadas por los disparos.

