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Martes, 26 de mayo de 2026
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México

Los países anfitriones del Mundial coordinan protocolos de prevención frente al brote de ébola

mayo 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Estadio Guadalajara / Personal médico - Fotos: AFP/Canva
Estadio Guadalajara / Personal médico - Fotos: AFP/Canva
De acuerdo con el secretario de Salud de México, dentro de las medidas de prevención que se contemplan están el aislamiento y un estrecho seguimiento por parte de las autoridades de salud.

Ante el incremento de los contagios de ébola en países africanos, este martes el gobierno de México informó que, junto a Estados Unidos y Canadá, coordina la implementación de medidas para la prevención de este brote en territorio norteamericano.

Esto teniendo en cuenta que la República Democrática del Congo, golpeada por una epidemia de este virus mortal, jugará sus partidos de la primera fase del torneo de canchas estadounidenses y mexicanas.

Frente a esta situación, este martes, en medio de una conferencia de prensa presidencial, el secretario de Salud mexicano, David Kershenobich, indicó que se adelantan medidas de prevención entre las naciones anfitrionas del certamen mundialista con la finalidad de prevenir que este brote llegue a sus territorios.

"Estamos implementando protocolos de vigilancia epidemiológica en coordinación con los Estados Unidos y Canadá en el contexto principalmente de la Copa del Mundo", expresó Kershenobich.

De acuerdo con el secretario de Salud de México, dentro de las medidas de prevención que se contemplan están el aislamiento y un estrecho seguimiento por parte de autoridades de los sectores de salud y de turismo.

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Este anuncio se da tan solo un día después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la epidemia en la República Democrática del Congo es "extremadamente grave y difícil" y amenaza al menos a una decena de países africanos más.

Cabe destacar que, ante los elevados índices de contagio del brote de ébola, el gobierno de Estados Unidos la semana anterior emitió un comunicado directo hacia la selección de la RDC, a la cual le solicitó adelantar un periodo de aislamiento antes de arribar a territorio norteamericano, donde participará en la Copa del Mundo.

Según la información emitida por la Organización Mundial de la Salud, actualmente se estima en 220 el número de muertes por el brote en ese país, diez de ellas confirmadas.

La cifra de supuestos contagios supera los 900 casos. Uganda es el otro país africano afectado y hasta el lunes contabilizaba siete casos confirmados.

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Los Leopardos, que conforman el grupo K del certamen mundialista junto a Uzbekistán, Colombia y Portugal, debutarán en la cita orbital del fútbol el próximo 17 de junio ante el combinado luso en Houston.

Luego viajarán a Guadalajara para medirse ante la ‘Tricolor’ y regresarán a EE. UU. para enfrentar al equipo asiático.

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