Lunes, 26 de enero de 2026
Portaviones

Poderoso portaviones USS Abraham Lincoln llega a Medio Oriente y EE. UU. refuerza su presencia militar en medio de tensiones con Irán

enero 26, 2026
Por: Redacción NTN24
USS Abraham Lincoln | Foto U.S. Navy
El portaviones Abraham Lincoln tiene la capacidad de llevar hasta 90 aeronaves, incluyendo cazas, aviones de vigilancia y helicópteros de rescate.

El grupo de ataque del portaviones "USS Abraham Lincoln" ha llegado a Medio Oriente, según lo informó el lunes el mando militar de Estados Unidos, que refuerza así su presencia en la zona en medio de fuertes tensiones con Irán.

El portaaviones y los buques que lo acompañan fueron enviados a la región cuando Irán reprimía las enormes manifestaciones de protesta. Aunque el presidente estadounidense Donald Trump no avanzó en una acción militar contra Teherán, ha insistido en que todas las opciones siguen sobre la mesa.

"El Grupo de Ataque del Portaviones Abraham Lincoln está desplegado actualmente en Medio Oriente para promover la seguridad y la estabilidad regionales", dijo en X el Comando Central Centcom, responsable de las operaciones militares estadounidenses en Medio Oriente y partes de Asia Central.

Asimismo, Trump dijo el lunes al medio estadounidense Axios que Washington tiene "una gran armada cerca de Irán", pero afirmó que Teherán está dispuesto a dialogar. "Quieren llegar a un acuerdo. Lo sé. Han llamado en numerosas ocasiones", agregó.

Mientras tanto, un alto funcionario estadounidense dijo a periodistas durante una conferencia telefónica que Washington está "abierto para hacer negocios" si los iraníes "quieren ponerse en contacto".

Las protestas que sacuden la República Islámica de Irán empezaron a finales de diciembre por el costo de vida, pero derivaron en un movimiento contra el régimen teocrático establecido desde la revolución de 1979.

Un grupo de derechos humanos con sede en Estados Unidos dijo el lunes que confirmó la muerte de casi 6.000 personas durante las manifestaciones fuertemente reprimidas en Irán.

No obstante, Trump advirtió repetidamente a Irán que, si mataba a manifestantes, Estados Unidos intervendría militarmente, y también animó a los iraníes a tomar el control de las instituciones estatales. "La ayuda está en camino", les dijo.

Sin embargo, no ordenó ataques, tras destacar que Teherán había frenado más de 800 ejecuciones por la presión de Washington.

Finalmente, el portavoz del ministerio iraní de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, advirtió contra una eventual intervención y enfatizó en que Irán tenía "confianza en sus propias capacidades". "La llegada de un buque de guerra de este tipo no afectará la determinación y seriedad de Irán para defender a la nación", concluyó, en una aparente referencia al "USS Abraham Lincoln".

