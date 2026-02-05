NTN24
Jueves, 05 de febrero de 2026
Jueves, 05 de febrero de 2026
España

Miles de evacuados por las lluvias en España y Portugal: el mal tiempo obligaría a cambiar los centros de votación

febrero 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Miles de evacuados por las lluvias en España y Portugal - Foto AFP
Miles de evacuados por las lluvias en España y Portugal - Foto AFP
El fenómeno climático llevó a la agencia meteorológica española AEMET a declarar la alerta roja máxima por lluvias torrenciales en partes de la región sur de Andalucía, advirtiendo sobre inundaciones y deslizamientos de tierra.

Las lluvias provocadas por la borrasca Leonardo continúan azotando este jueves la península ibérica, dejando miles de evacuados en España y Portugal, donde el candidato de extrema derecha pidió aplazar la segunda vuelta de las presidenciales del domingo.

"Voy a proponer hoy al otro candidato, al presidente de la República y a los distintos poderes municipales, por una cuestión de igualdad entre todos los portugueses, que el acto electoral se posponga una semana", declaró André Ventura, una propuesta que no pareció convencer a su adversario socialista, Antonio José Seguro.

El fenómeno climático llevó a la agencia meteorológica española AEMET a declarar la alerta roja máxima por lluvias torrenciales en partes de la región sur de Andalucía, advirtiendo sobre inundaciones y deslizamientos de tierra.

o

En Portugal, donde las autoridades locales pueden decidir posponer los comicios, la alcaldía de Alcácer do Sal, uno de los municipios más afectados por las inundaciones, ya resolvió hacerlo.

"No estamos en condiciones de celebrar elecciones el domingo", afirmó la alcaldesa Clarisse Campos, alegando que hay habitantes aislados en este municipio de unos 10.000 votantes.

En el centro del país, en la región de Santarém, Protección Civil elevó el riesgo de inundaciones por la crecida del Tajo "al nivel rojo, su nivel máximo". Las autoridades municipales ordenaron la "evacuación obligatoria" de las zonas cercanas.

"Desde 1997 no habíamos vivido una situación así en la cuenca del Tajo", subrayó el comandante nacional de Protección Civil, Mario Silvestre, en rueda de prensa.

Portugal, que la semana pasada fue azotado por la tormenta Kristin, que dejó 5 muertos, vivió su segundo mes de enero más lluvioso desde el año 2000, según la agencia meteorológica nacional.

El balance de Leonardo asciende por ahora a un muerto en Portugal y una mujer desaparecida en Andalucía, en el sur de España, luego de que se lanzara a un río a tratar de salvar a su perro.

o

La península ibérica está en primera línea del cambio climático y encadena desde hace años olas de calor cada vez más largas, que empiezan incluso antes del verano, y episodios de lluvias intensas cada vez más frecuentes.

La borrasca Leonardo es la sexta de este tipo desde el inicio de 2026 hace apenas un mes, según la agencia estatal de meteorología española.

Temas relacionados:

España

Portugal

Lluvias

Alerta

Evacuación

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Nuevo escándalo por posible apoyo económico de bandas criminales a campaña electoral en la que Petro resultó electo presidente en 2022

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nunca lo había visto con el cabello corto y 15 kilos menos": esposa de Freddy Superlano denuncia deterioro de la salud del preso político en El Rodeo I

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Dentro del chavismo "la purga se está dando": Maibort Petit en medio de versiones sobre la detención de Alex Saab

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Diosdado Cabello ya no es el hombre fuerte, lo ves mucho más miedoso": análisis sobre situación del número dos del chavismo en Venezuela tras captura de Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Gustavo Petro no tiene ninguna credibilidad, es un hombre que la perdió hace muchísimo tiempo": Hassan Nassar sobre nuevo escándalo por dineros ilícitos a su campaña electoral

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Latinoamérica respira después de esta reunión": expertos analizan hermético encuentro entre Trump y Petro en la Casa Blanca

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Alex Saab, señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro - Foto: EFE
Álex Saab

Dentro del chavismo "la purga se está dando": Maibort Petit en medio de versiones sobre la detención de Alex Saab

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

Nuevo escándalo por posible apoyo económico de bandas criminales a campaña electoral en la que Petro resultó electo presidente en 2022

Presos políticos | Foto Canva
Presos políticos

"Nunca lo había visto con el cabello corto y 15 kilos menos": esposa de Freddy Superlano denuncia deterioro de la salud del preso político en El Rodeo I

Diosdado Cabello | Foto: EFE
Diosdado Cabello

"Está asustado": Héctor Schamis sobre el mensaje en el que Diosdado Cabello advierte que "nos van a comer uno a uno" si el régimen no está unido

Nicolás Maduro, exjefe del régimen venezolano, junto a Alex Saab, exministro de Industrias y Producción Nacional de la dictadura venezolana, y otros colaboradores del régimen - Foto de referencia: EFE
Álex Saab

"Alex Saab está en deuda con el sistema de justicia de Estados Unidos": Iván Simonovis

Más de Actualidad

Ver más
México entrega a Estados Unidos a otros 37 miembros de organizaciones criminales - Foto compartida por el secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch.
México

México entrega a Estados Unidos a otros 37 miembros de organizaciones criminales

El petrolero Bella-1, ahora conocido con su nombre Marinera - Foto AFP
Incautación

Reino Unido dice que el petrolero con bandera rusa incautado por EE. UU. entró en sus aguas: “Preocupa profundamente”

Accidente de tren en España - Foto: EFE
España

"La identificación está siendo complicada": subinspector y portavoz de la Unión Federal de Policía en Madrid sobre fallecidos en colisión de dos trenes en Andalucía

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Leidy Romero, atleta colombiana
Deportistas de Lujo

"El deporte transformó mi vida, me enseñó que nunca hay que desistir": Leidy Romero, la atleta colombiana que sueña con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

México entrega a Estados Unidos a otros 37 miembros de organizaciones criminales - Foto compartida por el secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch.
México

México entrega a Estados Unidos a otros 37 miembros de organizaciones criminales

Enrique Gómez
Elecciones en Colombia

"Representan la clara posibilidad del inicio de una dictadura bolivariana en nuestro país": Enrique Gómez sobre un eventual triunfo de la izquierda en las elecciones de Colombia

Emiliano 'Dibu' Martínez encajó insólito gol en la Premier League - Foto: AFP
Dibu Martínez

'Dibu' Martínez encajó insólito gol que valió una dura derrota de local para el Aston Villa en Premier League: "Otra vez dibujado"

El petrolero Bella-1, ahora conocido con su nombre Marinera - Foto AFP
Incautación

Reino Unido dice que el petrolero con bandera rusa incautado por EE. UU. entró en sus aguas: “Preocupa profundamente”

Accidente de tren en España - Foto: EFE
España

"La identificación está siendo complicada": subinspector y portavoz de la Unión Federal de Policía en Madrid sobre fallecidos en colisión de dos trenes en Andalucía

Presos políticos en Venezuela | Foto: EFE
CIDH Venezuela

Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que en Venezuela siguen funcionando "centros de detención clandestinos"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre