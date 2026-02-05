Miles de evacuados por las lluvias en España y Portugal: el mal tiempo obligaría a cambiar los centros de votación

Las lluvias provocadas por la borrasca Leonardo continúan azotando este jueves la península ibérica, dejando miles de evacuados en España y Portugal, donde el candidato de extrema derecha pidió aplazar la segunda vuelta de las presidenciales del domingo.

"Voy a proponer hoy al otro candidato, al presidente de la República y a los distintos poderes municipales, por una cuestión de igualdad entre todos los portugueses, que el acto electoral se posponga una semana", declaró André Ventura, una propuesta que no pareció convencer a su adversario socialista, Antonio José Seguro.

El fenómeno climático llevó a la agencia meteorológica española AEMET a declarar la alerta roja máxima por lluvias torrenciales en partes de la región sur de Andalucía, advirtiendo sobre inundaciones y deslizamientos de tierra.

En Portugal, donde las autoridades locales pueden decidir posponer los comicios, la alcaldía de Alcácer do Sal, uno de los municipios más afectados por las inundaciones, ya resolvió hacerlo.

"No estamos en condiciones de celebrar elecciones el domingo", afirmó la alcaldesa Clarisse Campos, alegando que hay habitantes aislados en este municipio de unos 10.000 votantes.

En el centro del país, en la región de Santarém, Protección Civil elevó el riesgo de inundaciones por la crecida del Tajo "al nivel rojo, su nivel máximo". Las autoridades municipales ordenaron la "evacuación obligatoria" de las zonas cercanas.

"Desde 1997 no habíamos vivido una situación así en la cuenca del Tajo", subrayó el comandante nacional de Protección Civil, Mario Silvestre, en rueda de prensa.

Portugal, que la semana pasada fue azotado por la tormenta Kristin, que dejó 5 muertos, vivió su segundo mes de enero más lluvioso desde el año 2000, según la agencia meteorológica nacional.

El balance de Leonardo asciende por ahora a un muerto en Portugal y una mujer desaparecida en Andalucía, en el sur de España, luego de que se lanzara a un río a tratar de salvar a su perro.

La península ibérica está en primera línea del cambio climático y encadena desde hace años olas de calor cada vez más largas, que empiezan incluso antes del verano, y episodios de lluvias intensas cada vez más frecuentes.

La borrasca Leonardo es la sexta de este tipo desde el inicio de 2026 hace apenas un mes, según la agencia estatal de meteorología española.