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Viernes, 20 de marzo de 2026
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Gustavo Petro

"Todo sumado da un contexto peligroso de injerencia del narcotráfico en la campaña": María Fernanda Cabal sobre investigación que estaría en curso en EEUU contra Petro

marzo 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
La senadora colombiana y excandidata presidencial afirmó en NTN24 que Petro "es un anarquista profesional" que siempre busca "enemigos imaginarios".

La senadora y excandidata presidencial María Fernanda Cabal se pronunció en NTN24 sobre un informe del diario norteamericano The New York Times en el que se afirma que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando al presidente de Colombia, Gustavo Petro.

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La investigación analiza, entre otras cuestiones, si Petro mantuvo reuniones con narcos o si solicitó donaciones de estos durante su campaña electoral.

“Todo sumado da un contexto peligroso de injerencia del narcotráfico en la campaña de Gustavo Petro”, aseveró la senadora Cabal quien enfatizó que sobre este tema hay “demasiado ruido en el ambiente desde hace mucho tiempo”.

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Criticó además a la Fiscalía de su país. “Esta Fiscalía no ha avanzado en investigaciones contra la administración Petro, ya lo vimos con el caso de su hijo”, dijo Cabal.

Afirmó que hay indicios que se están convirtiendo “en plena prueba”. “Hoy cambió la geopolítica mundial”, continuó la legisladora colombiana.

“Más de uno va a terminar muy enredado en la justicia de Estados Unidos”, complementó la entrevistada.

En contraste, el propio Gustavo Petro, negó las acusaciones en su contra. "Nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante”, manifestó en su cuenta oficial de X (Twitter).

En su mensaje, Petro acotó: “Al contrario, dediqué 10 años de mi vida, y con riesgo de mi existencia y que provocó el exilio de mi familia, a denunciar los vínculos entre los narcotraficantes más poderosos y los políticos en el Congreso de la República y los gobiernos locales y nacionales".

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Más temprano, la administración colombiana dijo que los señalamientos, citados por NYT, se basan en "fuentes anónimas" y "carecen de fundamento".

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