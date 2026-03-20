"Las insinuaciones reportadas no tienen base legal": Gobierno de Colombia reacciona a informe de The New York Times sobre investigaciones que habría en EEUU contra Petro

La Embajada de Colombia en Estados Unidos reaccionó este viernes a un informe del medio The New York Times en el que se afirma que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, estaría siendo investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El medio afirma que la nota periodística tiene como fuentes a tres personas relacionadas con el asunto.

“Un reciente informe de los medios de comunicación, basado en fuentes anónimas y sin hallazgos, que alega investigaciones preliminares en dos distritos de Nueva York sobre el presidente Gustavo Petro, debe leerse en su contexto completo y abordarse con la cautela que merecen tales relatos no verificados”, precisó la Embajada.

En su pronunciamiento, la sede diplomática indica que ninguna autoridad competente ha emitido ninguna determinación o notificación formal, “ni ha confirmado las afirmaciones a las que se hace referencia en el informe”. “Las insinuaciones reportadas no tienen base legal ni fáctica”, mencionó.

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“A lo largo de su vida pública, el presidente Gustavo Petro ha enfrentado de manera constante e inequívoca la actividad criminal, tanto en Colombia como durante sus años en el exilio, después de verse obligado a abandonar el país por denunciar irregularidades”, expresó la Embajada.

Finalmente, la Embajada mencionó que la trayectoria del presidente Petro “se ha definido por una acción sostenida, visible y a menudo difícil contra la ilegalidad, incluso contra organizaciones criminales transnacionales involucradas en el narcotráfico, lo que refleja un compromiso de larga data con la justicia, la integridad institucional y el estado de derecho”. “Ese historial se basa en el escrutinio, no en la especulación”.

“Colombia sigue firmemente comprometida con el estado de derecho, el debido proceso y la integridad de sus instituciones democráticas. El Gobierno continuará colaborando con socios internacionales a través de los canales establecidos, con la seriedad que tales asuntos exigen”, concluyó la Embajada.

The New York Times reseñó que, según las fuentes, las indagaciones están a cargo de las Fiscalías de Manhattan y Brooklyn, donde fiscales especializados en el tráfico internacional de narcóticos, agentes de la DEA y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) están al frente de las mismas.

Según cita textualmente NYT, las indagaciones han ahondado "las posibles reuniones del Sr. Petro con narcotraficantes y si su campaña presidencial solicitó donaciones de traficantes".

Por otro lado, el diario norteamericano indicó que "las investigaciones, que son independientes, se encuentran en su fase inicial y no está claro si alguna de ellas dará lugar a cargos penales".

De acuerdo con lo informado, representantes de ambas fiscalías federales, así como la DEA, no proporcionaron información al respecto.