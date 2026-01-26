NTN24
Lunes, 26 de enero de 2026
Tormenta invernal

Tormenta invernal deja al menos 10 muertos en Estados Unidos: las autoridades advierten que el frío intenso se extenderá por varios días

enero 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Tormenta en Estados Unidos - EFE
La tormenta provocó cancelaciones de vuelos, cortes de electricidad y órdenes de confinamiento domiciliario como medida de precaución.

Una gran tormenta invernal que azotó este fin de semana gran parte de Estados Unidos dejó al menos 10 muertos y provocó cancelaciones de vuelos, cortes de electricidad y órdenes de confinamiento domiciliario como medida de precaución.

Considerada por los meteorólogos como una de las peores tormentas invernales en décadas en Estados Unidos, esta provocó intensas nevadas y acumulación de hielo con consecuencias potencialmente catastróficas, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

La agencia advirtió que la población enfrentará condiciones similares la mañana de este lunes y que el frío intenso continuará durante varios días.

En el estado de Texas, las autoridades confirmaron tres muertes, incluida la de una joven de 16 años en un accidente de trineo. Otras dos personas murieron por hipotermia en Luisiana, según el Departamento de Salud estatal.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, informó que cinco personas fueron encontradas muertas a la intemperie este fin de semana, en medio de temperaturas glaciales. Aunque no confirmó que las muertes estuvieran relacionadas con el clima, declaró a la prensa: "No hay recordatorio más contundente del peligro del frío extremo".

“Los efectos de la nieve/lluvia helada persistirán durante la próxima semana, con olas de recongelación que mantendrán las superficies heladas y peligrosas tanto para conducir como para caminar”, indicó el NWS.

El sitio web de monitoreo PowerOutage.us mostró que más de 840,000 clientes se quedaron sin electricidad la noche del domingo, principalmente en el sur, donde la tormenta comenzó el sábado.

En Tennessee, donde el hielo derribó cables eléctricos, más de 300,000 clientes residenciales y comerciales se quedaron sin electricidad. Luisiana, Misisipi y Georgia, donde estas tormentas son menos comunes, registraron más de 100,000 interrupciones del servicio cada uno.

Las autoridades de Texas, Carolina del Norte y Nueva York instaron a los residentes a quedarse en casa debido a las condiciones peligrosas.

También se reportaron tormentas de nieve en el centro de Estados Unidos, incluyendo Kansas, Oklahoma y Misuri, donde algunas zonas ya acumularon 20 centímetros de nieve el sábado por la noche, según el NWS.

El presidente Donald Trump declaró el sábado en su plataforma Truth Social: "Seguiremos monitoreando y manteniendo contacto con todos los estados en la trayectoria de esta tormenta. ¡Manténganse seguros y abrigados!".

Ante la tormenta, más de 19.000 vuelos con origen y destino en Estados Unidos fueron cancelados durante el fin de semana, y miles más sufrieron retrasos, según el sitio web especializado FlightAware.

