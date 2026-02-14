NTN24
Sábado, 14 de febrero de 2026
Juegos Olímpicos

El amor también es olímpico: se agotan los preservativos en los Juegos de Invierno 2026 durante la semana de San Valentín

febrero 14, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Esquí acrobático JJOO de invierno - Foto EFE
El COI aseguró que estaba trabajando para garantizar la "disponibilidad continua" de los profilácticos hasta el final de los juegos.

Los suministros gratuitos de preservativos se agotaron en los Juegos Olímpicos de Invierno durante la más reciente semana en la que se celebró el Día de San Valentín, según informó el Comité Olímpico Internacional (COI).

Los organizadores, cabe resaltar, aseguraron que se distribuyeron alrededor de 10.000 profilácticos en los diferentes alojamientos de la ciudad para unos 2.800 atletas.

El CEO de los Juegos de Milano Cortina 2026, Andrea Varnier, aseguró que el equipo está trabajando para satisfacer la demanda que dejó los dispensadores vacíos.

"Esto demuestra claramente que el Día de San Valentín está en pleno apogeo en la Villa Olímpica", declaró el sábado el portavoz del COI, Mark Adams, en una rueda de prensa. "Se han utilizado 10.000 para 2.800 atletas. ¡Imagínese!", agregó.

Máquinas, tiendas y puntos de venta mostraron filas de preservativos y regalos románticos, reflejo del día de los enamorados en la Villa Olímpica.

"La regla 62 de la Carta Olímpica exige que tengamos una historia de condones. Más rápido, más alto, más fuerte, juntos", bromeó Adams.

El suceso añade a Milán a una larga lista de ediciones de los Juegos Olímpicos en los que la demanda de preservativos ha superado cómodamente la oferta, una subtrama olímpica que ha llegado a ser casi rutinaria.

Mialitiana Clerc, una esquiadora alpina de 24 años de Madagascar, afirmó que había visto cómo los condones gratuitos se agotaban rápidamente también en los anteriores Juegos Olímpicos de Invierno, en Beijing, hace cuatro años.

"No estoy tan sorprendida porque sé que en los Juegos Olímpicos de Invierno hay mucha gente que usa condones porque ya lo vi en Pekín, había muchas cajas en la entrada de cada edificio donde nos alojábamos y cada día salía todo de la caja", contó Clerc, quien habló en la sesión informativa como beneficiaria de una beca del COI.

Los organizadores de Milano Cortina admitieron que las existencias se habían agotado debido a una "demanda mayor a la prevista", pero dijeron que estaban en proceso de reabastecerlas.

"Se están entregando suministros adicionales y se distribuirán en todas las aldeas entre hoy y el lunes", adelantaron en un comunicado. "Se repondrán continuamente hasta el final de los Juegos para garantizar su disponibilidad continua", agregaron.

El COI dio continuidad en esta edición a una práctica olímpica de larga data destinada a promover las relaciones seguras de los competidores, en su mayoría jóvenes, saludables y enérgicos, quienes se alojan en espacios reducidos.

