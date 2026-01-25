NTN24
Domingo, 25 de enero de 2026
Tormenta invernal

Fuerte tormenta invernal en Estados Unidos ya cobra sus primeras víctimas mortales y deja a más de 700.000 hogares sin electricidad

enero 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Tormenta invernal en EE. UU. - AFP
Tormenta invernal en EE. UU. - AFP
El fenómeno meteorológico avanzaba desde el sur y centro hacia el noreste del país, con temperaturas gélidas.

La fuerte tormenta invernal que azota a Estados Unidos durante este fin de semana ya cobró sus primeras víctimas mortales, al tiempo que deja a más de 700.000 hogares sin electricidad.

El fenómeno meteorológico avanzaba desde el sur y centro hacia el noreste del país con temperaturas gélidas que, además, paralizaron el transporte y provocaron un frenesí de abastecimiento.



Debido a los estragos que deja el sistema invernal, al menos 20 estados, así como la capital estadounidense, Washington DC, han declarado el estado de emergencia.

"Los impactos de la nieve/aguanieve persistirán bien entrada la próxima semana, con rondas de recongelación que mantendrán las superficies heladas y peligrosas tanto para conducir como para caminar", señaló el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

La tormenta ya cobra sus primeras víctimas mortales y las autoridades estatales comenzaron a reportar algunos decesos asociados a la misma, como el Departamento de Salud del estado de Louisiana, que informó sobre dos hombres que murieron por hipotermia.

Se dice que ambos fallecieron en la parroquia de Caddo, ubicada en el noroeste del estado.



Por otro lado, el sitio de monitoreo PowerOutage.com registró a más de 700.000 clientes sin electricidad el domingo por la mañana, especialmente en el sur del país, donde la tormenta comenzó a hacer estragos el sábado.

Durante todo el fin de semana, se han reportado nevadas en todo el centro de Estados Unidos, incluidos Kansas, Oklahoma y Misuri, donde algunos lugares ya registraban 20 centímetros de nieve acumulada la noche del sábado, indicó el NWS.

En varios aeropuertos del país, entre ellos los de Washington, Filadelfia y Nueva York, tenían casi todos los vuelos del día cancelados.

Según el sitio especializado en monitoreo FlightAware, más de 14.000 vuelos con destino y origen en Estados Unidos fueron cancelados durante el fin de semana, y miles más sufrieron retrasos.

