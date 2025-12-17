Tragedia en Antioquia: Una de las víctimas del autobús que fue a un abismo era sobrino de histórico jugador que pasó por la selección Colombia

La tragedia del autobús escolar que se fue a un abismo en el departamento colombiano de Antioquia y que dejó al menos 16 estudiantes de colegio que celebraban su graduación y un conductor muertos tiene consternado al país.

Recientemente se conoció que una de las jóvenes víctimas, Juan Andrés Hincapié Salazar, era sobrino del exjugador antioqueño Neider Morantes, recordado por su exitoso paso por los tres equipos más populares del departamento que son Atlético Nacional, Independiente Medellín y Envigado.

VEA TAMBIÉN "Significaba quedarme callada por más de un año": ex señorita Antioquia se pronuncia tras renuncia a la corona en medio de polémica en Colombia o

“AGAPITO siempre estará en nuestros corazones, te amaremos por siempre”, escribió el exfutbolista en sus redes sociales en compañía de una foto de su sobrino fallecido.

La tragedia ha generado miles de mensajes de solidaridad con los familiares de las víctimas y a Morantes, diferentes deportistas y famosos le han dejado su sentido pésame ante la tragedia.

El grupo de alumnos de un colegio del municipio de Bello, vecino de Medellín, se transportaba desde una playa en el Caribe colombiano, a donde habían viajado días antes para celebrar su grado.

En la mañana cayeron en un abismo de unos 40 metros por razones que aún se investigan, según dijo a medios el gobernador del departamento de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

El punto de accidente está a unos 180 kilómetros de su destino.