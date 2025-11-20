"Han sido enviados a luchar en una guerra que no es la de ellos": denuncian presencia de mercenarios cubanos en la guerra en Ucrania

Crece la presión internacional sobre el régimen cubano tras una propuesta humanitaria presentada por el Gobierno de Ucrania, que pide la liberación de 19 presos políticos en la isla a cambio de repatriar mercenarios cubanos retenidos, así como los restos de quienes murieron en combate durante la invasión de Rusia a Ucrania.

Por su parte, la Asamblea de la Resistencia Cubana junto a distintas organizaciones internacionales de derechos humanos respalda el gesto y denuncia el abandono de los mercenarios cubanos por parte del régimen.

Orlando Gutiérrez de la Asamblea de la Resistencia Cubana y portavoz del Directorio Democrático Cubano aseguró en Club de Prensa de NTN24 que el acuerdo no es una novedad, pues anteriormente ya se han presentado canjes similares.

"¿Qué es lo que queremos del régimen comunista de Cuba? Que simultáneamente excarcele, con condición de no reencarcelar, a 19 presos políticos cubanos que están en muy mal estado de salud", instó Gutiérrez.

Dragos Donalescu, presidente del Frente Hemisférico por la Libertad, y René Bolio, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, también se sumaron a la conversación en Club de Prensa de NTN24.

"Es un tema que se está trabajando con mucha delicadeza y mucha fineza por la situación compleja que tiene esta problemática (…) en su gran mayoría estos muchachos son campesinos que no tienen bagaje militar y han sido enviados a luchar en una guerra que no es la de ellos. Los mandan como carne de cañón", denunció Donalescu.

Bolio, por su parte, afirmó que actualmente en Cuba hay más de mil personas condición de presos políticos.

"Están en prisión por sus ideas o por acciones totalmente lícitas y legales", expresó, y agregó que las priorizaciones que exigen las organizaciones opositoras están relacionadas con los temas urgentes de salud.