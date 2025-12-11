NTN24
Jueves, 11 de diciembre de 2025
Jueves, 11 de diciembre de 2025
Nicolás Maduro

Cancillería colombiana habla sobre la posibilidad de darle asilo a Maduro: “no tendría por qué decir que no”

diciembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
En una entrevista con un medio colombiano la canciller Rosa Villavicencio dejo entre ver que Colombia podría darle asilo al dictador si así lo requiere.

La canciller de Colombia Rosa Villavicencio está dando de qué hablar luego de unas declaraciones que ofreció en entrevista con Caracol Radio sobre la posibilidad de darle asilo a Nicolás Maduro en medio de la presión que está ejerciendo Estados Unidos sobre él para que deje el poder.

La canciller le dijo al medio mencionado que todo dependerá de la negociación que se haga, pero que Colombia no tiene ningún motivo para negarle al líder del régimen venezolano el asilo en este país.

o

“Yo pienso que en el momento de tensión que existe hay que negociar, seguramente si EE. UU. exige una transición y un cambio es algo que ellos deben valorar, si esa salida implica que él deba vivir en otro país o pedir la protección pues Colombia no tendría por qué decirle que no”, aseguró Villavicencio.

Sin embargo, agregó que no ve a Maduro eligiendo a Colombia como un país de destino para un asilo: “Me imagino que estaría ya retirado, pero no creo que elija a Colombia. Yo pienso que elegiría un sitio más distante y más tranquilo”.

También habló sobre el asilo concedido al expresidente de Panamá Ricardo Matinelli, quien llegó a Colombia en mayo del 2025: “eso se hizo justamente en aplicación de una normatividad y unos compromisos internacionales que tiene Colombia. Lo deseable es que cumplan con el civismo y las normas que tenemos”.

Esto fue lo que dijo la canciller Rosa Villavicencio sobre la posibilidad de darle asilo político a Nicolas MAduro en Colombia:

Temas relacionados:

Nicolás Maduro

Colombia

Asilo político

Cancillería de Colombia

Gustavo Petro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Por qué el discurso del presidente del Comité Nobel es histórico y una pieza contundente contra la tiranía de Maduro?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Se recordó la falta de democracia y de paz en el país": presidente de Wola sobre discurso del Comité del Nobel respecto a la violación de DD.HH. en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Así reaccionó desde Miami la diáspora venezolana en el exilio a la entrega del Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Un reconocimiento mundial a la gesta de todo un pueblo que ha luchado por la paz": analista sobre entrega del Premio Nobel de Paz 2025 a María Corina Machado

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Presidente Peña esperará en Oslo a María Corina Machado para felicitarla por el Nobel; asegura que "la única forma" de enfrentar al Cartel de los Soles es con gobiernos organizados

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Da un mensaje de hacia qué punto se está alineando el país sobre lo que ocurre en Venezuela": expertos sobre presencia de Noboa en ceremonia del Premio Nobel de Paz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
Cayetana Álvarez de Toledo/ Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado - Fotos AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Se le está dando un premio Nobel de la Paz a la mayor luchadora por la libertad": diputada española Cayetana Álvarez de Toledo sobre María Corina Machado

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado salió de Venezuela hacia Curazao en bote un día antes de la ceremonia del Premio Nobel, según The Wall Street Journal

El mensaje de María Corina Machado previo a las elecciones de Honduras - Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Ella nunca rompe una promesa y seguirá con esta lucha hasta que Venezuela sea libre": Clara Machado, hermana de María Corina Machado

Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel - Foto AFP
Gobiernos de izquierda en América Latina

Expertos analizan discurso del presidente del Comité Nobel en la entrega del premio de la paz a María Corina Machado

Ana Corina Sosa Machado - Foto AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad": hija de María Corina Machado en discurso de aceptación de la líder democrática del premio Nobel de la Paz

Más de Actualidad

Ver más
Despliegue militar de EE. UU. en el Caribe - EFE - AFP
Invasión a Venezuela

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Foto de referencia (Canva)
Cuba

Ucrania propone repatriación de mercenarios cubanos usados por Rusia como "carne de cañón" a cambio de 19 presos políticos

Expertos hablan sobre legalidad del despliegue militar ordenado por Trump en el Caribe
Despliegue militar

"Venezuela le abrió las puertas al narcotráfico": coronel en retiro sobre intensificación del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Chilena de Cristiano Ronaldo con el Al Nassr. (AFP)
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo anotó este domingo un gol de chilena idéntico al que muchos consideran el mejor de su carrera y se acerca a los 1.000

Despliegue militar de EE. UU. en el Caribe - EFE - AFP
Invasión a Venezuela

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Sorteo Copa del Mundo 2026 - Foto: AFP
Mundial 2026

Los partidos más destacados de la fase de grupos de la Copa del Mundo de 2026

James Rodríguez, jugador de la selección Colombia - Foto: EFE
Selección Colombia

"Fui a España y hablé con Zidane": José Pékerman reveló que pidió explicaciones por la suplencia de James cuando estaba en el Real Madrid

Foto de referencia (Canva)
Cuba

Ucrania propone repatriación de mercenarios cubanos usados por Rusia como "carne de cañón" a cambio de 19 presos políticos

La exjefa de gabinete del Perú, Betsy Chávez - AFP
Perú

Ordenan la captura internacional de la ex primera ministra de Perú Betssy Chávez

Expertos hablan sobre legalidad del despliegue militar ordenado por Trump en el Caribe
Despliegue militar

"Venezuela le abrió las puertas al narcotráfico": coronel en retiro sobre intensificación del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre