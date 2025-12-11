Cancillería colombiana habla sobre la posibilidad de darle asilo a Maduro: “no tendría por qué decir que no”

La canciller de Colombia Rosa Villavicencio está dando de qué hablar luego de unas declaraciones que ofreció en entrevista con Caracol Radio sobre la posibilidad de darle asilo a Nicolás Maduro en medio de la presión que está ejerciendo Estados Unidos sobre él para que deje el poder.

La canciller le dijo al medio mencionado que todo dependerá de la negociación que se haga, pero que Colombia no tiene ningún motivo para negarle al líder del régimen venezolano el asilo en este país.

“Yo pienso que en el momento de tensión que existe hay que negociar, seguramente si EE. UU. exige una transición y un cambio es algo que ellos deben valorar, si esa salida implica que él deba vivir en otro país o pedir la protección pues Colombia no tendría por qué decirle que no”, aseguró Villavicencio.

Sin embargo, agregó que no ve a Maduro eligiendo a Colombia como un país de destino para un asilo: “Me imagino que estaría ya retirado, pero no creo que elija a Colombia. Yo pienso que elegiría un sitio más distante y más tranquilo”.

También habló sobre el asilo concedido al expresidente de Panamá Ricardo Matinelli, quien llegó a Colombia en mayo del 2025: “eso se hizo justamente en aplicación de una normatividad y unos compromisos internacionales que tiene Colombia. Lo deseable es que cumplan con el civismo y las normas que tenemos”.

Esto fue lo que dijo la canciller Rosa Villavicencio sobre la posibilidad de darle asilo político a Nicolas MAduro en Colombia: