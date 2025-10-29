"Significaba quedarme callada por más de un año": ex señorita Antioquia se pronuncia tras renuncia a la corona en medio de polémica en Colombia

La ex señorita Antioquia, Laura Gallego, se pronunció mediante un corto video luego de renunciar a su título como reina debido a la polémica e indignación que generaron unos comentarios que hizo sobre “dar bala” en los que mencionó tanto al presidente colombiano, Gustavo Petro, como al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Gallegos, cabe recordar, lanzó en redes una pregunta en la que afirmó: “¿En el desierto tenés una pistola con una bala, te sueltan a correr a Petro y a Daniel Quintero, a quién le das la bala?”

El comentario de la reina no pasó desapercibido en Colombia y rápidamente fue centro de críticas. Incluso el presidente Petro y Quintero se pronunciaron.

“Era bella, pero por fuera solamente; hay que tener cerebro y cultivarlo mucho al igual que el cuerpo. Por decir esto más francamente, un juez pidió retractarme. Pero es una verdad científica. La belleza no es solo del cuerpo sino del alma, o del espíritu, o de la inteligencia del cerebro, que es pura energía, y debe ser limpia”, expresó Petro.

Quintero por su parte comentó: “La señorita Antioquia Laura Gallego renuncia y con respeto le digo: dar bala no es una postura política”.



Precisamente, tras su renuncia, la exseñorita volvió a hablar y su mensaje de nuevo generó polémica en redes.

“Una corona nunca debería callar a una mujer. Mi participación corta pero suficiente en el Concurso Nacional de Belleza cumplió su objetivo. No solo era demostrar que a la reina se le exige más que al presidente de la república sino demostrar que nuestro sistema social actual sigue arrastrando a las mujeres a limitarse a solo ser lindas”, expresó.

Mencionó además que portar la corona como señorita de Antioquia “significaba quedarme callada por más de un año, estarle diciendo a medios de comunicación que por favor no me hablen de política cuando es de lo que amo hablar”.

“Restringir que las mujeres hablemos de política nos retrocede más de 70 años. Y si mi objetivo era representar a las mujeres de Antioquia lo logré porque no solo somos hermosas, somos inteligentes, pensamos, decidimos, tenemos carácter, opinamos de política. Nunca priorizaría la belleza sobre el desarrollo intelectual. Yo soy una reina, pero de esas que no se quedan calladas”, mencionó.

Su mensaje ha generado, entre algunos, especulaciones sobre una eventual participación política de Gallegos en Colombia.