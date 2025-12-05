Murió el actor Cary-Hiroyuki Tagawa reconocido por su participación en “Mortal Kombat” y “El Planeta de los Simios”

El mundo del cine se encuentra de luto tras conocerse la muerte del actor Cary-Hiroyuki Tagawa, conocido por su participación en las cintas “Mortal Kombat” y “El Planeta de los Simios”.

La encargada de confirmar su muerte fue su manager, Margie Weiner, a través de un comunicado recogido por el medio The Hollywood Reporter.

En el comunicado, Weiner reveló que el actor falleció a los 75 años debido a complicaciones derivadas de un derrame cerebral.

“Tuve el privilegio de representar a Cary-Hiroyuki Tagawa durante muchos años como su representante, pero nuestra relación se profundizó aún más: se convirtió en parte de la familia”, empezó diciendo.

Weiner añadió: “Cary era un ser excepcional: generoso, considerado y comprometido con su arte. Su pérdida es inconmensurable. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a todos los que lo querían”.

Nacido en Tokio, Tagawa pasó su adolescencia en diferentes lugares de Estados Unidos y tiempo después se mudó a Los Ángeles.

Allí empezó a dar clases de artes marciales y a la par tomó clases de actuación, algo por lo que vería frutos en 1987 al protagonizar la cinta "El último emperador".

Dicha obra, dirigida por Bernardo Bertolucci, ganó nueve premios Oscar, entre ellos, mejor película y mejor director.

Su trabajo más conocido es: “Mortal Kombat” de 1995, en donde interpretó al malvado hechicero ‘Shang Tsung'.

En 2013, retomó su papel en la serie televisiva y también prestó su voz para el videojuego “Mortal Kombat 11”.

Otras producciones en las que ha trabajo son: “EL Planeta de los Simios”, “Licencia para Matar”, “Pearl Harbor”, “Memorias de una geish” y “El Sacerdote Honorable”.