NTN24
Martes, 18 de noviembre de 2025
Chile

Tragedia en la Patagonia chilena: dos mexicanos muertos y siete turistas más están desaparecidos

noviembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Un equipo de militares y policías apoya las labores de búsqueda de los turistas perdidos.

Las autoridades de Chile confirmaron que dos ciudadanos mexicanos murieron y siete turistas más están desaparecidos en la Patagonia chilena tras una ventisca. El trágico hecho ocurrió en Torres del Paine, la reserva natural más visitada por extranjeros en dicha zona del país.

Al parecer, los turistas fueron sorprendidos por el fenómeno del lunes cuando recorrieron el parque natural, a unos 2.800 km al sur de Santiago, la capital del país.

"Hay dos personas fallecidas y siete personas que se desconoce su paradero. Nuestra labor ahora está enfocada netamente en la búsqueda y rescate de estas personas", dijo José Antonio Ruiz, delegado presidencial en la región de Magallanes, desde la ciudad de Punta Arenas, capital de la región.

Ruiz indicó que las víctimas son de nacionalidad mexicana, pero se desconoce, de momento, el origen de los desaparecidos.

Según el funcionario, un equipo de militares y policías apoya las labores de búsqueda en la zona donde se perdió el rastro de los turistas.

Para esta época, el parque se abre a los visitantes que realizan senderismo, especialmente en el la zona rodea los macizos del Paine, cuyo recorrido demora un poco más de una semana.

De acuerdo con datos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), para el 2023 más de 360.000 turistas recorrieron la reserva.

En Torres del Paine, que fue declarada reserva de la biosfera por la Unesco, actualmente existe un pronósticos de vientos de hasta 120 km por hora con precipitación de aguanieve, lo que complica la visibilidad de los senderistas.

Según explicó Juan Carlos Andrades, director del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de Magallanes, dichas condiciones climáticas hacen que las personas se salgan "del sendero que está demarcado, pero al tener este viento blanco, se desorientan".

Chile

Muertos

Turistas

Desaparecidos

Nieve

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado emite "Manifiesto de la Libertad" en horas clave para Venezuela: "El abuso de poder del régimen está llegando a su fin"

Henryberth Rivas detendio en el Rodeo 1 de Venezuela / FOTO: Captura de video
Presos políticos en Venezuela

“Las violaciones son múltiples y van a tener consecuencias”: Zair Mundaray sobre las condiciones de los presos políticos en el Rodeo Uno de Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Donald Trump

Presidente Trump asegura que no descarta el despliegue de tropas de Estados Unidos en Venezuela: “Tenemos que ocuparnos de Venezuela”

Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Donald Trump

"Trump le pedirá a Maduro que se retire": analista político sobre el posible diálogo ente el presidente estadounidense y el líder del régimen venezolano

Jeannette Jara, candidata a la presidencia de Chile | Foto: EFE
Elecciones en Chile

“Que la candidata que representa la continuidad de este gobierno obtenga un 26% es una gran derrota”: diputado electo de Chile

Guerrilla del ELN - Foto: EFE
ELN

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Le lanzan huevos a Luis Rubiales - Foto: EFE
España

Polémica en España: le lanzaron huevos a Luis Rubiales, expresidente de la Federación de Fútbol, mientras presentaba su libro en Madrid

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. estaría preparando una nueva misión en México para combatir los cárteles de la droga, según NBC

Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Gustavo Petro

“Gustavo Petro quiere entregar a los colombianos en manos de los criminales”: Marta Lucía Ramírez

El cantante estadounidense Michael Jackson (EFE)
Michael Jackson

Sobrino de Michael Jackson, protagonista de la nueva película del ‘Rey del Pop’, tiene raíces colombianas

La cantante colombiana Shakira en Cali. (EFE)
Shakira

Shakira escribió un mensaje en el que reveló lo que piensa de Cali y compartió fotos de sus dos conciertos en la ciudad

Guerrilla del ELN - Foto: EFE
ELN

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Le lanzan huevos a Luis Rubiales - Foto: EFE
España

Polémica en España: le lanzaron huevos a Luis Rubiales, expresidente de la Federación de Fútbol, mientras presentaba su libro en Madrid

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. estaría preparando una nueva misión en México para combatir los cárteles de la droga, según NBC

Ataque de Estados Unidos - Captura de video
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos confirmó nuevo ataque contra presunta narcolancha en el "Pacífico Oriental": "dos narcoterroristas varones murieron"

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre