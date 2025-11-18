Tragedia en la Patagonia chilena: dos mexicanos muertos y siete turistas más están desaparecidos

Las autoridades de Chile confirmaron que dos ciudadanos mexicanos murieron y siete turistas más están desaparecidos en la Patagonia chilena tras una ventisca. El trágico hecho ocurrió en Torres del Paine, la reserva natural más visitada por extranjeros en dicha zona del país.

Al parecer, los turistas fueron sorprendidos por el fenómeno del lunes cuando recorrieron el parque natural, a unos 2.800 km al sur de Santiago, la capital del país.

"Hay dos personas fallecidas y siete personas que se desconoce su paradero. Nuestra labor ahora está enfocada netamente en la búsqueda y rescate de estas personas", dijo José Antonio Ruiz, delegado presidencial en la región de Magallanes, desde la ciudad de Punta Arenas, capital de la región.

Ruiz indicó que las víctimas son de nacionalidad mexicana, pero se desconoce, de momento, el origen de los desaparecidos.

Según el funcionario, un equipo de militares y policías apoya las labores de búsqueda en la zona donde se perdió el rastro de los turistas.

Para esta época, el parque se abre a los visitantes que realizan senderismo, especialmente en el la zona rodea los macizos del Paine, cuyo recorrido demora un poco más de una semana.

De acuerdo con datos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), para el 2023 más de 360.000 turistas recorrieron la reserva.

En Torres del Paine, que fue declarada reserva de la biosfera por la Unesco, actualmente existe un pronósticos de vientos de hasta 120 km por hora con precipitación de aguanieve, lo que complica la visibilidad de los senderistas.

Según explicó Juan Carlos Andrades, director del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de Magallanes, dichas condiciones climáticas hacen que las personas se salgan "del sendero que está demarcado, pero al tener este viento blanco, se desorientan".