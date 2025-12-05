Partido inaugural del Mundial 2026 será el mismo de una edición reciente: estos son los primeros duelos del certamen

La Copa Mundial de 2026 comenzará el 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica

en el Estadio Azteca, sede de las finales de 1970 y 1986, seguido de Corea del Sur contra el ganador de un repechaje, después del sorteo realizado el viernes

Sudáfrica participa por primera vez en una Copa del Mundo desde 2010, cuando empató con México en el partido inaugural pero no logró alcanzar la fase eliminatoria.

Los también anfitriones junto a México, Estados Unidos y Canadá, se sumarán a la fiesta al día siguiente, contra Paraguay y el ganador del playoff, posiblemente Italia, respectivamente, en Los Ángeles y Toronto.

El campeón defensor Argentina se enfrentará a Argelia, Austria y Jordania, mientras que el cinco veces ganador Brasil jugará contra Marruecos (semifinalista en 2022), Haití y Escocia.

Los escoceses aparecen en el certamen por primera vez desde 1998, cuando perdieron ante Brasil en el partido inaugural.

El primer partido de Francia será contra Senegal en una repetición de una de las mayores sorpresas del torneo, cuando los africanos sorprendieron a los entonces campeones en su primer partido del torneo de 2002.

Inglaterra comenzará contra Croacia, que la venció en las semifinales de 2018, y también se enfrentará a Panamá, a quien venció 6-1 en la fase de grupos del mismo torneo.

Los equipos fuera de los grupos anfitriones tendrán que esperar hasta el sábado para conocer las sedes y los horarios de inicio de sus partidos, después de que la FIFA intente optimizar las sedes y los horarios de inicio en relación con los diversos mercados de televisión mundiales.

Un sistema de clasificación recientemente introducido garantiza que los cuatro mejores del mundo actuales (España, el vigente campeón Argentina, Francia, subcampeón de 2022, e Inglaterra) no puedan enfrentarse hasta la fase de semifinales si ganan sus grupos.

Los 48 equipos, incluidos seis ganadores de los playoffs aún por decidir, se dividieron en 12 grupos de cuatro para producir un gigantesco calendario de 104 partidos en 16 ciudades de Estados Unidos, Canadá y México, que culminó en la final en Nueva Jersey el 19 de julio.

Las sedes y los horarios de inicio se anunciarán en otro evento transmitido globalmente el sábado, aunque incluso eso está sujeto a ajustes en marzo una vez que se hayan llenado los seis lugares de clasificación para los playoffs.