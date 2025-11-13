NTN24
Jueves, 13 de noviembre de 2025
Crack brasileño que hizo parte de la selección en el Mundial de 2014 lleva tres días hospitalizado: reportes alertan sobre posible “retiro forzado”

noviembre 13, 2025
Por: Redacción NTN24
Selección Brasil de 2014. (EFE)
El jugador militó en el Chelsea inglés y fue 48 veces internacional con la selección de Brasil, con la que anotó 12 goles.

El mediocampista brasileño Oscar cumplió este jueves su tercer día hospitalizado por alteraciones cardíacas, diagnosticado con un síncope vasovagal, informó su club, el Sao Paulo, en medio de reportes de prensa que alertan sobre un posible retiro forzado.

Un síncope vasovagal ocurre por una súbita caída de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, lo que reduce el flujo sanguíneo que llega al cerebro.

Oscar, de 34 años, se desmayó el martes durante exámenes médicos de rutina realizados por el equipo, y tuvo que ser trasladado a un centro de salud. Está "clínicamente estable", anunció este jueves el Sao Paulo.

“Va a salir todo bien si Dios quiere", publicó Oscar el miércoles en la red social Instagram.

Exjugador del Chelsea inglés y 48 veces internacional con la selección de Brasil, con la que anotó 12 goles, Oscar regresó esta temporada al Sao Paulo, equipo en el que estuvo en las categorías base.

Venía de jugar en el Shanghai Port de China, con el que fue dos veces campeón de liga. Sumó dos goles y cuatro asistencias en 12 partidos en el Campeonato Paulista en el primer semestre del año.

Todo cambió en el segundo semestre, con sucesivas lesiones que le han limitado a solo seis compromisos en el Brasileirão.

Disputó su último partido en julio, una victoria 2-0 del Sao Paulo ante el Corinthians. Fue titular, pero apenas disputó 16 minutos, pues debió abandonar la cancha al fracturarse tres vértebras lumbares.

Volvió a ser convocado en octubre, sin minutos, antes de volver a la enfermería por una lesión muscular en el gemelo izquierdo.

Con Brasil, Oscar jugó el Mundial de 2014 en casa. Había ganado un año antes la Copa Confederaciones.

