Aeronáutica venezolana advierte que vigila a nuevas aerolíneas que suspendieron vuelos

Este jueves se anunció que dos aerolíneas internacionales más suspenden sus vuelos desde y hacia Venezuela, en medio de tensiones ante la alerta de la aeronáutica estadounidense por un incremento en la actividad militar en el Caribe.

Esta vez se trata de la panameña Copa Airlines y la colombiana Wingo, que informaron de la cancelación temporal de sus conexiones a territorio venezolano, debido interrupciones en las señales de navegación de las aeronaves reportadas por los pilotos.

"Copa Airlines informa que, debido a intermitencias en una de las señales de navegación de las aeronaves reportadas por nuestros pilotos el día de hoy, hemos tomado la decisión preventiva de suspender temporalmente los vuelos desde y hacia Caracas el jueves 4 y viernes 5 de diciembre de 2025", indica el breve comunicado de la compañía aérea.

Agrega que se mantienen evaluando la situación y compartiremos nueva información en las próximas 24 horas.

Horas más tarde, la estatal aeronáutica venezolana emitió una declaración en la que asegura que ambas informaron previamente de la suspensión y que mantiene la vigilancia para que cumplan con lo informado.

"Desde el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (@inac__ve) informamos que, las empresas prestadoras del servicio de transporte aéreo, Copa Airlines y Aerolínea Wingo, previa coordinación con esta Autoridad Aeronáutica, ha anunciado al público la suspensión de los vuelos a Caracas, por 48 horas".

Advierte que espera que "dichas líneas aéreas puedan reiniciar sus operaciones en el tiempo acordado. Mantendremos el monitoreo de las líneas aéreas que continúan sus operaciones en el país, ratificando la operatividad y seguridad del espacio aéreo venezolano".

El pasado 21 de noviembre la Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense instó a las aeronaves que circulan por el espacio aéreo venezolano a "extremar la precaución" debido al "empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores".

Estados Unidos desplegó desde agosto una flotilla de buques y aviones de combate en el Caribe que justifica en la lucha antinarcóticos. El régimen sostiene que las maniobras militares buscan el derrocamiento de Nicolás Maduro.

Esto provocó que aerolíneas internacionales suspendieran operaciones temporalmente. El chavismo les revocó luego las concesiones al acusarlas de terrorismo.

Copa Airlines y Wingo eran de las pocas aerolíneas internacionales que seguían operando desde y hacia la capital de Venezuela en medio de las agravadas tensiones entre el régimen de Maduro y la Casa Blanca.

Entre las aerolíneas que suspendieron sus operaciones con Venezuela figuran la española Iberia, Air Europa, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña GOL, la chilena Latam y la turca Turkish Airlines.