Jueves, 04 de diciembre de 2025
Presidente de Latinoamérica confirma reunión con Trump durante el marco del sorteo del Mundial tras impases por la lucha antinarcóticos y una alta tensión arancelaria

diciembre 4, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Donald Trump/ Sorteo del repechaje mundialista - Fotos AFP
El sorteo mundialista tendrá lugar en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénica de Washington a las 12:00 p.m. locales de Estados Unidos.

La presidente de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves que se reunirá en Washington por separado con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, respectivamente, antes del sorteo del Mundial de fútbol 2026 el viernes.

Tras superar una serie de impases en los que Estados Unidos consideraba que México no hacía demasiado en la lucha contra las drogas, Sheinbaum detalló en rueda de prensa que conversará con Trump en una "pequeña reunión" sobre el comercio entre ambos países.

Sheinbaum, además, contó que en el evento mundialista tiene planeado conversar también con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, cuyo país completa el listado de 3 naciones que albergarán la máxima competencia futbolera.

El sorteo ocurre en momentos de tensión entre los tres países socios en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) debido a las amenazas arancelarias de Trump.

El tratado comercial de Norteamérica "es muy importante para los tres países (...), es la garantía de la competitividad de esta región", afirmó el miércoles la mandataria.

El mismo miércoles, Sheinbaum se refirió al sorteo como una oportunidad para mostrar que el pacto comercial entre los anfitriones de la Copa del Mundo 2026 "sigue adelante", y este jueves descartó en su habitual rueda de medios que el tratado "termina el próximo año".

En septiembre, cabe recordar, los tres países iniciaron una fase de consultas del T-MEC de cara a su revisión en enero próximo.

La jefe de Estado mexicana aseguró que culminó la revisión de 54 "barreras no arancelarias" que Trump reclama a México.

Hasta ahora, Sheinbaum ha logrado convencer al magnate republicano de no imponer un gravamen generalizado a las exportaciones mexicanas, que en un 80% tienen como destino Estados Unidos.

A cambio, su gobierno ha desplegado militares en la frontera compartida y ha multiplicado las detenciones para frenar el tráfico de drogas al país vecino, tal y como lo ha solicitado Washington.

Sin embargo, exportaciones clave para la economía mexicana como las de la industria automotriz y la siderúrgica sufren los efectos de los gravámenes fijados por Trump.

Sheinbaum subrayó que México tiene "una de las mejores posiciones" en el mundo frente a los aranceles, pero expuso su interés en "avanzar en el tema de los automóviles, del acero, del aluminio".

La Copa del Mundo de 2026, entretanto, será la primera en celebrarse en tres países y estrenará un formato inédito con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos a disputarse.

