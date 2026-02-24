Tras caos por operativo contra 'El Mencho', Claudia Sheinbaum asegura que existen "todas las garantías" para que el Mundial se celebre en México

La presidente de México, Claudia Sheinbaum, dijo el martes que existen "todas las garantías" para que el Mundial de Fútbol de 2026 se celebre en el país, luego de que la captura y muerte del líder del cartel más buscado de México, 'El Mencho', desencadenara bloqueos de carreteras, incendios provocados y enfrentamientos de seguridad, especialmente en el estado de Jalisco.

Cuando se le preguntó si el principal torneo internacional de fútbol, que se espera que atraiga multitudes de fanáticos de todo el mundo a los partidos en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, la capital de Jalisco, representaría un riesgo para los visitantes, Sheinbaum respondió que "no hay riesgo".

Las ligas locales mexicanas pospusieron algunos partidos que estaban programados para el domingo, día en que miembros del cartel coordinaron una serie de ataques violentos en todo el país tras una operación para capturar al líder del cártel Nemesio Oseguera, conocido como 'El Mencho', que resultó en su muerte.

Sheinbaum señaló también en su conferencia de prensa matutina el martes que la situación continúa neutralizándose y contó que, aunque que durante la noche aparecieron varios nuevos bloqueos de carreteras, las fuerzas de seguridad estaban trabajando para salvaguardar la seguridad pública.

Sheinbaum ha seguido en gran medida el mapa político de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien priorizó el alivio de la pobreza y otras causas profundas de la violencia, adoptando un lema de "abrazos, no balazos".

Cuando fue cuestionada acerca de si el asesinato de Oseguera marcaba una ruptura con esa política, Sheinbaum indicó que ese nunca sería el caso. "La detención de un presunto delincuente con orden de captura puede generar este tipo de circunstancias, pero nosotros buscamos la paz, no la guerra", expresó.

Los arrestos de otras figuras importantes del cártel en el estado de Sinaloa también han provocado en los últimos años represalias del cartel, incluidos tiroteos y vehículos incendiados.

Las recientes situaciones que amenazaron la seguridad generaron incertidumbre dentro de los aficionados del fútbol de cara a la próxima y cada vez más cercana edición del evento deportivo más importante a nivel global.

México albergará 13 de los 104 partidos del Mundial. Cuatro de ellos se celebrarán en Guadalajara. También albergará algunos partidos de preparación antes del inicio del torneo el 11 de junio.