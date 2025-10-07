Tras dos años de conflicto, ¿cómo ha cambiado Gaza y qué ha pasado con los rehenes israelíes?

Han pasado dos años del 7 de octubre de 2023, ¿cómo ha cambiado Gaza y qué ha pasado con los rehenes israelíes?

Un equipo de NTN24 se desplazó hasta la frontera entre el enclave palestino y el sur de Israel, escenario de la ofensiva en la que la que Hamás asesinó a 1.219 personas, en su mayoría civiles, y secuestró a 251, de las cuales 48 continúan en cautiverio, según el balance oficial.

Este trágico aniversario coincide con nuevas conversaciones entre negociadores de Israel y Hamás en Egipto, en torno a un plan impulsado por Estados Unidos para alcanzar un alto el fuego en Gaza.

En Ángulo, hablamos del impacto que sigue teniendo el conflicto en la población civil y ¿por qué ha sido tan difícil alcanzar un alto el fuego duradero en gaza?