Tras más de una semana de las elecciones presidenciales en Perú, aún no hay resultados oficiales: ¿Por qué demoran tanto?

Han pasado más de ocho días de las elecciones presidenciales en Perú y aún no hay resultados oficiales y la diferencia entre dos candidatos es corta.

El recuento de votos de las presidenciales del 12 de abril en Perú está estancado, lo que alimenta la desconfianza hacia instituciones ya debilitadas.

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En medio de la incertidumbre, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la máxima autoridad electoral del país, estima que los resultados finales no se conocerán antes del 15 de mayo.

Los peruanos aún no saben quién disputará el balotaje del 7 de junio frente a la derechista Keiko Fujimori, la única con boleto asegurado.

El izquierdista radical Roberto Sánchez y el ultraconservador Rafael López Aliaga pelean voto a voto por el segundo lugar, con una leve ventaja de 14.000 sufragios para Sánchez con cerca del 94% del conteo.

¿Por qué demoran tanto?

Se habla de que gran número de las actas restantes contienen irregularidades y deben ser examinados por los jurados electorales, sería un millón de votos repartidos en 5.143 actas observadas, según la autoridad electoral.

En una contienda muy reñida por el segundo puesto, donde solo un pequeño porcentaje de votos separa a los candidatos, los partidos suelen presentar numerosas impugnaciones, a veces para retrasar el cómputo final con la esperanza de revertir el resultado.

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Los retrasos en la entrega de urnas y papeletas impidieron que unos 50.000 ciudadanos votaran el día de las elecciones, lo que obligó a las autoridades a extender la votación una jornada en algunos colegios electorales.

En medio de la turbulencia política, por otra parte, se encontraron cuatro cajas con aproximadamente 1.200 papeletas en un contenedor de basura en Lima.

Tras esto, se han iniciado inspecciones de la fiscalía a las instalaciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), responsable del proceso de votación, mientras que el JNE presentó una denuncia contra su titular, Piero Corvetto, y otros funcionarios por violación del derecho al voto.