Candidato presidencial peruano pide declarar la "nulidad" de los comicios

El candidato presidencial peruano Rafael López Aliaga, uno de los más votados según el escrutinio parcial de las caóticas presidenciales de Perú, pidió este martes declarar la "nulidad" de los comicios.

Los comicios, que encabeza Keiko Fujimori y que prevén un balotaje en junio, siguen en proceso de conteo.

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Las elecciones del domingo se vieron empañadas por problemas en la entrega de papeletas de votación, ánforas y otros materiales en Lima, con retrasos en decenas de centros de sufragio que obligaron a las autoridades a ampliar los comicios hasta el lunes.

El Jurado Nacional de Elecciones "tiene que actuar, declarar nulo todo este proceso, o que vea cómo soluciona esto", dijo el aspirante de Renovación Popular a la prensa.

"Lo que estoy diciendo es algo más de fondo: es nulidad", precisó al término de su encuentro con los periodistas.

El exalcalde de Lima, quien se hace llamar Porky, como el cerdito de las caricaturas, además llamó a la ciudadanía a protestar.

"No permitas que nos roben el futuro. Salgamos a las calles", escribió con mayúsculas este martes a sus seguidores en Facebook.

Por el momento y con un 79% de las actas contabilizadas, la derechista Keiko Fujimori de 50 años alcanza un 17% de los votos válidos.

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En la ajustada pugna le siguen Rafael López Aliaga, el socialdemócrata Jorge Nieto y el izquierdista Roberto Sánchez.

"Exigimos el respeto irrestricto a cada voto de los peruanos. Ningún voto vale más, señor López Aliaga", dijo en rueda de prensa Sánchez, quien viene remontando en los conteos.

Cabe recordar que en la última década ha tenido ocho mandatarios, la mitad destituidos por el Congreso.