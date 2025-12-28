NTN24
Domingo, 28 de diciembre de 2025
Guerra entre Rusia y Ucrania

Trump afirma haber logrado "mucho progreso" durante su reunión con Zelenski sobre el fin de la guerra entre Ucrania y Rusia

diciembre 28, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Reunión Zelenski y Trump / FOTO: captura de video
Además, el mandatario ucraniano aseguró que él y líderes europeos se reunirán con Trump en Washington en enero.

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el domingo que se logró "mucho progreso" en las conversaciones sobre el fin de la guerra entre Ucrania y Rusia durante la reunión que mantuvo en Florida con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.

"Nos estamos acercando mucho, quizás muchísimo", a poner fin al conflicto, declaró el mandatario estadounidense en rueda de prensa junto a Zelenski, quien a su vez dijo que él y líderes europeos se reunirán con Trump en Washington en enero.

Kiev y Moscú están "más cerca" de un acuerdo sobre el estatus del disputado territorio del Donbás, aunque la situación sigue siendo compleja, dijo el republicano.

Trump, quien había prometido terminar con el conflicto entre Ucrania y Rusia en el primer día de su segundo mandato, iniciado hace casi un año, dijo que en unas semanas se sabrá si es posible poner fin a la guerra que ha causado decenas de miles de muertes desde febrero de 2022.

En una intensa ronda diplomática antes de Año Nuevo, Trump recibió al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en Florida, donde ambos se reunieron con sus principales asesores durante un almuerzo el domingo, un día después de que Rusia lanzara nuevos ataques masivos contra zonas residenciales de Kiev.

Al igual que en el último encuentro de Trump con Zelenski en octubre, el presidente ruso, Vladimir Putin, también habló poco antes por teléfono con el mandatario estadounidense, quien inmediatamente insistió en que Moscú se toma la paz "muy en serio".

"Probablemente estamos más cerca que nunca con ambas partes", dijo Trump junto a Zelenski en el salón de té de su residencia de Mar-a-Lago. "Todos quieren que esto termine", agregó.

Tras sus conversaciones, Zelenski y Trump mantuvieron una teleconferencia con los líderes europeos, quienes temen una decisión que pueda envalentonar a Rusia.

Zelenski dijo que él y los líderes europeos podrían regresar juntos para conversar con Trump en Washington en enero.

