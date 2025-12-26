"Quizás lo que haya es un congelamiento de este conflicto": experto sobre reunión entre Trump y Zelenski para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirán este domingo en Florida para hablar de las negociaciones para poner fin a la guerra lanzada por Rusia contra Ucrania.

Cabe recordar que este jueves, Zelenski conversó durante aproximadamente una hora con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner. El mandatario dijo que habían debatido propuestas interesantes y que todavía quedaba trabajo por hacer en asuntos delicados.

Fernando Vaccotti, analista de inteligencia y política internacional, explicó en NTN24 los puntos más importantes sobre los cuales dialogarán Trump y Zelenski en Florida.

“Esta guerra ya no se mide solo en kilómetros ganados o perdidos y eso lo tienen claro Zelenski, Putin, Trump y todos los operadores que hay alrededor. Se mide esta guerra en desgaste, en resiliencia social y capacidad de golpear donde el adversario creía estar a salvo”, indicó.

Vaccotti detalló que lo que está discutiendo son los puntos que China agregó al acuerdo impulsado por Washington semanas atrás.

“Es el plan China en definitiva lo que se está discutiendo con un agregado, de los 28 primeros puntos que se trataron se redujo a 20 y después China agregó 12 puntos más que son los que están en discusión”, detalló.

En ese sentido, sostuvo que “China se está posicionando como el gran mediador global responsable y está adquiriendo una preponderancia”. “China viene jugando un papel muy importante desde hace muchos años, incluso aquí en Latinoamérica”, expresó.

Además, el experto fue enfático en afirmar que Putin "no quiere la paz”, pero tampoco “va a perder en este conflicto”.

“Estamos en momentos decisivos, quizás lo que haya es lo que quieren los chinos que es como un congelamiento de este conflicto, porque no es un conflicto clásico”, declaró.

Asimismo, señaló que “Ucrania pelea por su supervivencia y Rusia pelea por reordenar el mapa de la seguridad europea, porque detrás de todo esto subyace las amenazas que ha hecho, que ha liberado reiteradamente Putin sobre Europa”.