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Jueves, 30 de julio de 2026
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Hamás

Trump anuncia acuerdo para el "desarme completo" de Hamás y posterior retirada israelí de Gaza

julio 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Militantes de Hamás en Gaza (EFE)
Militantes de Hamás en Gaza (EFE)
Israel, que controla más del 60% de este territorio, exigía el desarme completo de Hamás.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su Consejo de Paz alcanzó un acuerdo para el "desarme completo de Hamás y otros grupos armados" en Gaza y la posterior retirada de Israel del territorio palestino.

"Hoy, el Consejo de Paz alcanzó un acuerdo HISTÓRICO para el DESARME COMPLETO de Hamás y de todos los demás grupos armados en Gaza. Este es un paso monumental hacia una PAZ y SEGURIDAD duraderas", escribió Trump en Truth Social.

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El proceso será gradual y se hará por partes, según explicó el mandatario:

"A medida que se complete el desarme, las fuerzas israelíes se retirarán y la Fuerza Internacional de Estabilización trabajará con una nueva fuerza policial palestina para asumir la responsabilidad sobre Gaza", añadió.

Cabe recordar que, desde hace semanas, se han llevado a cabo negociaciones en Egipto para implementar la segunda fase del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, que entró en vigor el pasado octubre.

Este acuerdo tiene como objetivo poner fin de manera definitiva a la guerra en la Franja de Gaza.

Israel, que controla más del 60% de este territorio, exigía un desarme completo de Hamás y de los demás grupos palestinos antes de cualquier avance en la hoja de ruta.

Por su parte, a inicios de julio el grupo terrorista Hamás había anunciado la disolución del comité que administraba los asuntos civiles de la Franja de Gaza desde 2007.

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Israel, que se opone a cualquier retorno de Hamás al poder, rechaza también por el momento una toma de control directa de Gaza por la Autoridad Palestina, con sede en Ramala.

El ataque sin precedentes perpetrado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 desencadenó una devastadora ofensiva israelí en la Franja de Gaza.

El ataque del grupo palestino dejó 1.221 muertos, en su mayoría civiles, según cifras oficiales.

Por su parte, la respuesta israelí en Gaza dejó más de 73.000 muertos, según las cifras del Ministerio de Salud del gobierno encabezado por Hamás.

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