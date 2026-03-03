⁠Régimen iraní asegura que petrolero con bandera de país latinoamericano ardió en llamas tras ser alcanzado por dos drones

La Guardia Revolucionaria del régimen de Irán informó que un barco cisterna de combustible, identificado como el Athe Nova, con bandera de Honduras, estaba ardiendo en el Estrecho de Ormuz tras haber sido alcanzado por dos drones, reportaron el lunes agencias de noticias iraníes.

El estrecho es la ruta de exportación de petróleo más importante del mundo y conecta a los mayores productores de petróleo del Golfo, como Arabia Saudita, Irán, Irak y los Emiratos Árabes Unidos, con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo.

Un comunicado de la Guardia Civil indicó que el buque actuaba "al unísono con Estados Unidos" y lo identificó como el Athen Nova.

VesselFinder y otros proveedores de datos de rastreo mostraron que el Athe Nova, un petrolero de 96 metros, se encontraba en la zona poco antes del ataque.

Un portavoz militar no declaró explícitamente a la prensa que el barco fue derribado por drones iraníes, pero nombró el incidente en un informe que dio en la televisión estatal sobre las operaciones militares de la Guardia en el área del Golfo.

Los medios de comunicación iraníes sugirieron que el buque estaba suministrando combustible a buques de la Marina de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump, por su parte, adelantó el martes que ordenó a la Corporación Financiera de Desarrollo de Estados Unidos que proporcione seguros y garantías para la seguridad financiera de todo el comercio marítimo, incluidos los petroleros, que transitan por la región del Golfo.

En comentarios en una publicación en Truth Social, el republicano agregó que la Marina de Estados Unidos podría comenzar a escoltar a los petroleros a través del estrecho de Ormuz si fuera necesario.

El anuncio supone una de las medidas más agresivas de su Gobierno hasta la fecha para contener el aumento de los precios de la energía y calmar los mercados petroleros en medio del conflicto en Oriente Medio, que ha aumentado los riesgos para el transporte marítimo a través de las principales vías navegables.

"Pase lo que pase, Estados Unidos garantizará el libre flujo de energía al mundo", afirmó Trump, quien añadió que se avecinan más medidas.

Trump aseguró además a la prensa el martes que los ciudadanos de Estados Unidos podrían tener que soportar precios más altos del petróleo durante un breve período, "pero tan pronto como esto termine, esos precios van a bajar, creo, incluso por debajo de los niveles anteriores".