Trump anunció que Kristi Noem dejará de ser su secretaria de Seguridad Nacional: su reemplazo será el senador republicano Markwayne Mullin

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Kristi Noem dejará de ser la secretaria de Seguridad Nacional a finales de este mes de marzo e informó que su reemplazo será el senador republicano Markwayne Mullin.

“Me complace anunciar que el altamente respetado senador de los Estados Unidos del gran estado de Oklahoma, Markwayne Mullin, se convertirá en el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), efectivo el 31 de marzo de 2026”, dijo el mandatario norteamericano por medio de su red social Truth Social.

Trump resaltó la trayectoria de Mullin, quien durante cerca de 10 años estuvo en la Cámara de Representantes y tres en el Senado del país norteamericano, representando al Estado de Oklahoma.

“Se lleva de maravilla con la gente y conoce la sabiduría y el coraje necesarios para impulsar nuestra agenda de 'América primero', indicó.

De igual manera, dejó ver la confianza que tiene en el senador republicano, de quien destacó que “trabajará incansablemente para mantener nuestra frontera segura, detener la delincuencia migratoria, los asesinos y otros delincuentes que entran ilegalmente a nuestro país”.

Asimismo, manifestó que Markwayne Mullin será “un excelente secretario de Seguridad”, quien con su dedicación garantizará que los Estados Unidos vuelva a “ser seguro”.

No es para menos la afinidad de Trump con el senador que quedará a cargo del DHS, pues este se encuentra muy alineado con las políticas migratorias del mandatario.

En junio pasado, Mullin dijo que los bebés nacidos en Estados Unidos con padres migrantes deberían ser deportados con sus papás: "Bueno, deberían ir con sus padres".

Aunque Kristi Noem no continuará a cargo de la Secretaría de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), seguirá ligada a la administración de Donald Trump. Así lo expresó el mismo mandatario, quien le asignará una nueva función.

“La actual secretaria, Kristi Noem, quien nos ha servido bien y ha tenido numerosos y espectaculares resultados (¡especialmente en la frontera!), pasará a ser Enviada Especial para El Escudo de las Américas, nuestra nueva iniciativa de seguridad en el hemisferio occidental”, dijo Trump.