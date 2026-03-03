Estas fueron las armas que utilizó Estados Unidos en la operación militar contra el régimen de Irán
En las publicaciones del Comando Central de Estados Unidos sobre la operación militar contra el régimen de Irán, llamada “Operación Furia Épica”, se incluyen imágenes de misiles de crucero Tomahawk, drones de ataque unidireccional, bombarderos y aeronaves F/A-18 y F-25.
En ese contexto y de acuerdo con el medio DW, el Pentágono hizo uso de los servicios de inteligencia artificial de Anthropic, incorporando herramientas Claude, durante la operación militar contra Irán, llevada a cabo el 28 de febrero pasado.
Sin embargo, en su operación lo más destacado fueron los armamentos usados. Estas son algunas armas utilizadas.
Armas en la “Operación Furia Épica”
B-2 Spirit
El Pentágono desplegó bombarderos furtivos B-2 desde Estados Unidos hacia las instalaciones de misiles en Irán, las cuales eran subterráneas y reforzadas con bombas de 900 kilos.
Lo que más caracteriza el bombardero B-2 Spirit es su capacidad de penetrar defensas aéreas más densas, lanza armas convencionales nucleares y tiene un alcance de más de 11.100 km sin reabastecimiento de combustible.
Drones
Estados Unidos afirmó haber empleado drones de ataque unidireccional, como el LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System), desarrollado por SpektreWorks, además de drones kamikaze y sistemas no tripulados MQ-9 Reaper, entre otros equipos.
Lo que más se destaca de cada dron, como por ejemplo Lucas es su asequibilidad y autonomía de hasta seis horas, con un alcance aproximado de 822 kilómetros. Por su parte, el dron tipo Kamikaze está diseñado como un sistema de ataque unidireccional con capacidad de reconocimiento y autodestrucción sobre el objetivo.
Por último, el MQ-9 Reaper fue concebido para misiones de vigilancia y ataque, logrando alcanzar una autonomía superior a las 27 horas de vuelo.
Tomahawk
Misil de crucero de largo alcance, guiado con precisión que puede alcanzar objetivos a más de 1.600 kilómetros y 2.500 kilómetros de distancia. Posee velocidades subsónicas de aproximadamente 880 km/h, mantiene sofisticados sistemas de navegación y guiado, lo que le da ventaja para alcanzar los objetivos con gran precisión.
Aviones de combate
F/A-18 Hornet
Caza polivalente bimotor, destaca por su versatilidad, capacidad de combate, posee un cañón interno M61A1 Vulcan de 20 mm y puede llevar hasta 13,700 libras de armamento en nueve puntos de anclaje externos.
F-35 Lightning II
Avión polivalente de quinta generación que proporciona una conciencia situacional superior, puede alcanzar velocidades de hasta Mach 1.6, considerado rápido a comparación de otras naves.