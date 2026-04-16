Trump asegura que podría ir personalmente a Islamabad a firmar un acuerdo con el régimen iraní en caso de que se dé

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que, si se llega a un acuerdo con el régimen de Irán para resolver la situación que ha desatado los ataques y se firma en Islamabad, podría ir hasta allá para atender la diligencia personalmente.

Trump adoptó un tono optimista respecto al tema con el régimen iraní al hablar con los periodistas en el jardín de la Casa Blanca antes de dirigirse a un viaje a Nevada y Arizona.

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El mandatario indicó que se podría extender el alto el fuego entre Estados Unidos y el régimen de Irán, que termina la próxima semana, pero que tal vez no sea necesario, lo que indica que existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo antes de que este expire.

"Si se firma un acuerdo en Islamabad, puede que vaya", señaló Trump. "Me quieren", agregó en declaraciones a la prensa.

El presidente mencionó también que el régimen iraní accedió a entregar el uranio enriquecido que se cree fue enterrado tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel.

Trump contó que su administración continúa presionando para que se llegue a un acuerdo con el régimen de Irán en el que este renuncie a su programa nuclear.

Las declaraciones de Trump se conocen después de una publicación suya el mismo jueves en la que aseguró que Israel y el Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días.

"Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la paz entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5 p. m. (hora del este)", escribió en su plataforma Truth Social.

Según aseveró, ambos países se reunieron el martes por primera vez en 34 años en Washington, D.C., con el secretario de Estado, Marco Rubio.

"He instruido al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Rubio, junto con el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Razin' Caine, para que trabajen con Israel y el Líbano en pro de una paz duradera. He tenido el honor de resolver nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima, ¡así que manos a la obra!", concluyó.