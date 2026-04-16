NTN24
Jueves, 16 de abril de 2026
Jueves, 16 de abril de 2026
Estados Unidos e Irán

Trump asegura que podría ir personalmente a Islamabad a firmar un acuerdo con el régimen iraní en caso de que se dé

abril 16, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump - Foto EFE
El presidente mencionó también que el régimen iraní accedió a entregar el uranio enriquecido que se cree fue enterrado tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que, si se llega a un acuerdo con el régimen de Irán para resolver la situación que ha desatado los ataques y se firma en Islamabad, podría ir hasta allá para atender la diligencia personalmente.

Trump adoptó un tono optimista respecto al tema con el régimen iraní al hablar con los periodistas en el jardín de la Casa Blanca antes de dirigirse a un viaje a Nevada y Arizona.

o

El mandatario indicó que se podría extender el alto el fuego entre Estados Unidos y el régimen de Irán, que termina la próxima semana, pero que tal vez no sea necesario, lo que indica que existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo antes de que este expire.

"Si se firma un acuerdo en Islamabad, puede que vaya", señaló Trump. "Me quieren", agregó en declaraciones a la prensa.

El presidente mencionó también que el régimen iraní accedió a entregar el uranio enriquecido que se cree fue enterrado tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel.

Trump contó que su administración continúa presionando para que se llegue a un acuerdo con el régimen de Irán en el que este renuncie a su programa nuclear.

Las declaraciones de Trump se conocen después de una publicación suya el mismo jueves en la que aseguró que Israel y el Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días.

"Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la paz entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5 p. m. (hora del este)", escribió en su plataforma Truth Social.

Según aseveró, ambos países se reunieron el martes por primera vez en 34 años en Washington, D.C., con el secretario de Estado, Marco Rubio.

o

"He instruido al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Rubio, junto con el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Razin' Caine, para que trabajen con Israel y el Líbano en pro de una paz duradera. He tenido el honor de resolver nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima, ¡así que manos a la obra!", concluyó.

Temas relacionados:

Estados Unidos e Irán

Gobierno de Donald Trump

Ataque al régimen de Irán

Pakistán

Negociaciones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Como muchos lo advirtieron: el "indulto" anunciado por el tirano Díaz-Canel en Cuba no es más que otra burla de la tiranía castrocomunista

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El Rodeo I sigue siendo un centro de torturas”: Advertencia de Margareth Baduel, hermana del preso político venezolano Josnars Baduel

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Astronautas de Artemis II revelan por primera vez lo que no se vio de la histórica misión a la Luna

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Donald Trump asegura ante periodistas que "han ocurrido cosas verdaderamente atroces en Cuba"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El delicado momento que vive la libertad en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

"No hay un uso pacífico claro para este nivel de enriquecimiento de uranio Iraní", advierte experto

Ver más

Videos

Ver más
Preso político en Venezuela | Foto AFP
Presos políticos

“El Rodeo I sigue siendo un centro de torturas”: Advertencia de Margareth Baduel, hermana del preso político venezolano Josnars Baduel

Miguel Díaz-Canel - Foto AFP
Régimen cubano

Como muchos lo advirtieron: el "indulto" anunciado por el tirano Díaz-Canel en Cuba no es más que otra burla de la tiranía castrocomunista

Departamento del Tesoro quita sanciones a bancos de Venezuela - Fotos: AFP
Bancos

“Estas medidas deberían traducirse en una mejora de la situación económica”: experto tras el levantamiento de sanciones a los bancos del régimen venezolano

Diplomáticos de Estados Unidos, Laura Dogu y John Barrett / Embajada de EE. UU. en Venezuela - Fotos: EFE / X
Laura Dogu

"No debería ser motivo de preocupación": Héctor Schamis sobre cambios en la Embajada de EE. UU. en Venezuela

Donald Trump | Foto AFP
Estados Unidos ataca a Irán

“Hubo una decapitación del régimen”: experta analiza la situación militar de Irán frente a la de Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
Audiencia Nicolás Maduro - Foto EFE
Juicio contra Maduro

"Es muy difícil que Maduro pueda librar una sentencia, cuando menos, de décadas en prisión": análisis sobre lo que podría ocurrir en la segunda audiencia de Maduro y Flores

Aeropuerto de Estados Unidos | Foto referencia: EFE
Pekín

Pekín advierte a viajeros chinos sobre inconvenientes para ingresar a Estados Unidos

Vista general de la Embajada de Estados Unidos en Bagdad, Irak - EFE
Irak

Cinco explosiones se escucharon en el centro de la capital de Irak en donde se ubica la Embajada de Estados Unidos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Latinoamérica dice no al terrorismo, pero Brasil y Colombia defienden a Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Cómo y porqué se acabó en Venezuela la República?

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Audiencia Nicolás Maduro - Foto EFE
Juicio contra Maduro

"Es muy difícil que Maduro pueda librar una sentencia, cuando menos, de décadas en prisión": análisis sobre lo que podría ocurrir en la segunda audiencia de Maduro y Flores

Aeropuerto de Estados Unidos | Foto referencia: EFE
Pekín

Pekín advierte a viajeros chinos sobre inconvenientes para ingresar a Estados Unidos

Vista general de la Embajada de Estados Unidos en Bagdad, Irak - EFE
Irak

Cinco explosiones se escucharon en el centro de la capital de Irak en donde se ubica la Embajada de Estados Unidos

Futbolistas selección de Argentina - Foto: AFP
AFA

La AFA dio a conocer las fechas y los rivales de los últimos juegos amistosos de la selección de Argentina previo a su participación en la Copa del Mundo 2026

Yacimiento de gas South Pars en la ciudad portuaria de Assaluyeh, al sur de Irán - AFP
Ataque al régimen de Irán

Israel atacó el mayor complejo petroquímico del régimen de Irán tras la amenaza de Trump

Mayor general Jorge Márquez Monsalve, ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda del régimen venezolano / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Fotos: X / EFE
Delcy Rodríguez

Aparte de Padrino López, Delcy Rodríguez anuncia otro cambio relevante en gabinete de ministros del régimen venezolano

Luis Suárez - Foto EFE
Luis Suárez

¿'Periodicazo' a Luis Suárez? La reacción de Juan Daniel Oviedo al gol errado por el delantero de la selección Colombia que le daba la victoria parcial

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre