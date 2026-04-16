Trump confirmó que Israel y el Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días: "He tenido el honor de resolver nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este jueves 16 de abril que Israel y el Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días.

“Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la paz entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5 p. m. (hora del este)”, escribió Trump en su plataforma de Truth Social.

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Según dijo el mandatario norteamericano, ambos países se reunieron el martes por primera vez en 34 años en Washington, D.C., con el secretario de Estado, Marco Rubio.

“He instruido al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Rubio, junto con el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Razin' Caine, para que trabajen con Israel y el Líbano en pro de una paz duradera. He tenido el honor de resolver nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima, ¡así que manos a la obra!”, concluyó.

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El Líbano se vio arrastrado al conflicto en Medio Oriente poco después de los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel contra objetivos del régimen de Irán, puestos en marcha el 28 de febrero.

El grupo terrorista Hezbolá comenzó a disparar cohetes hacia territorio israelí en el segundo día de los ataques en respuesta a la muerte del líder supremo del régimen iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Las acciones israelíes contra el grupo terrorista se mantuvieron pese al cese el fuego de dos semanas acordado entre EE. UU. y el régimen de Irán. Según se indicó, el Líbano no estaba incluido en dicho acuerdo.