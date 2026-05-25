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Lunes, 25 de mayo de 2026
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Donald Trump

Trump aseguró que el acuerdo con el régimen de Irán será "grande e importante", o simplemente no se concretará

mayo 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
El mandatario instó a Arabia Saudita, a Qatar y a Pakistán a normalizar sus relaciones con Israel como parte del acuerdo de paz con el régimen de Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que se puede alcanzar un acuerdo "grandioso y significativo" con el régimen de Irán o ninguno.

"El acuerdo con Irán será grandioso y significativo, o no habrá ningún acuerdo", escribió el mandatario en su red Truth Social.

Trump también instó a las naciones de mayoría musulmana, entre ellas Arabia Saudita, Qatar y Pakistán, a normalizar sus relaciones con Israel como parte del acuerdo de paz con el régimen de Irán.

En una extensa publicación en redes sociales, Trump enumeró los países con cuyos líderes habló el sábado sobre los esfuerzos para poner fin a la guerra con Irán.

“Afirmé que, después de todo el trabajo realizado por Estados Unidos para intentar resolver este complejo problema, debería ser obligatorio que todos estos países, como mínimo, firmen simultáneamente los Acuerdos de Abraham”, aseguró.

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Por su parte, el régimen de Irán advirtió que, si bien se habían logrado algunos avances, aún no estaba cerca de alcanzar un acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Entretanto, el secretario de Estado Marco Rubio, dijo que un acuerdo para terminar la guerra con Irán podría materializarse este lunes.

"Pensábamos que tal vez tendríamos noticias anoche (domingo), o quizá hoy (lunes), pero yo no le daría demasiada importancia", dijo Rubio en Nueva Delhi, refiriéndose al posible acuerdo.

Rubio aseguró que Estados Unidos tiene sobre la mesa "una propuesta bastante sólida" para abrir el estrecho de Ormuz, bloqueado de facto por Irán y vital para el tráfico mundial de hidrocarburos.

"Cuenta con mucho apoyo en el Golfo... todos los países con los que hemos discutido esto entienden que no sólo es muy razonable, sino que es lo correcto para el mundo".

El alto diplomático norteamericano también expresó su confianza en que Irán "entraría en una negociación muy real, significativa y con un plazo limitado sobre el tema nuclear".

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