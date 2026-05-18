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Lunes, 18 de mayo de 2026
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Shakira

Shakira gana la batalla definitiva contra Hacienda de España: "nunca hubo fraude"

mayo 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Shakira (AFP)
Shakira (AFP)
Asimismo, la justicia ordenó a Hacienda devolver cerca de 60 millones de euros que permanecían retenidos por la Administración tributaria.

La cantante colombiana Shakira obtuvo una victoria definitiva en el largo conflicto legal que mantenía con la Agencia Tributaria de España.

La Audiencia Nacional de ese país emitió una sentencia contundente que respalda las tesis defendidas por la artista y su equipo jurídico durante casi una década y concluye que nunca incurrió en fraude fiscal.

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El proceso, iniciado por hechos relacionados con el año 2011, giraba en torno a la supuesta residencia fiscal de la cantante en territorio español. Según la Agencia Tributaria, Shakira habría permanecido más de 183 días en España, requisito legal que la convertiría en contribuyente fiscal del país. Sin embargo, el tribunal determinó que ese tiempo mínimo nunca se acreditó.

La resolución judicial señala que la propia Administración reconoció que la permanencia de la artista "no alcanza los 183 días", invalidando así las sanciones impuestas.

Además, el fallo también rechazó el argumento de las llamadas “ausencias esporádicas”, una de las principales herramientas utilizadas por Hacienda durante el proceso.

La defensa de la cantante sostuvo que durante 2011 Shakira desarrolló una intensa agenda internacional con una gira de aproximadamente 120 conciertos en 37 países.

Según el expediente, en aquella época no contaba con residencia estable en España, tampoco tenía hijos viviendo allí ni mantenía el centro principal de sus negocios en el país.

La Audiencia Nacional también concluyó que las sociedades vinculadas a la artista eran legítimas y no constituían una estructura ficticia para evadir obligaciones tributarias.

Asimismo, la justicia ordenó a Hacienda devolver cerca de 60 millones de euros que permanecían retenidos por la Administración tributaria. Dicho dinero correspondía a ingresos y capital relacionado con la gira internacional de la artista.

Además de la devolución con intereses, el tribunal tomó una medida poco habitual: condenó a la Agencia Tributaria.

Esta decisión suele adoptarse únicamente cuando la Justicia considera que una actuación carece de suficiente fundamento o presenta elementos de temeridad procesal.

Tras conocerse la sentencia, Shakira afirmó que el proceso representó años de desgaste personal y afectó su bienestar y el de su familia.

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La cantante aseguró que soportó campañas que, según ella, dañaron su reputación pública y expresó su deseo de que el fallo sirva como precedente para otros ciudadanos que enfrenten conflictos similares con las autoridades fiscales.

"Después de más de ocho años soportando un señalamiento público brutal, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches enteras sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia, por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio", dijo.

Y añadió: "mi mayor deseo es que este fallo siente un precedente para Hacienda y sirva a los miles de ciudadanos anónimos que cada día son abusados y aplastados por un sistema que presume su culpabilidad y los obliga a demostrar su inocencia desde la ruina económica y emocional. A ellos va dedicada esta victoria”.

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