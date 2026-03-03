NTN24
Martes, 03 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Trump afirma que Alemania está colaborando en la Operación Furia Épica en medio de su primera reunión con un líder europeo tras los ataques a Irán

marzo 3, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Donald Trump y Friedrich Merz en la Casa Blanca - Foto AFP
El presidente Trump se reunió con el canciller federal alemán, Friedrich Merz, en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió el martes en la Casa Blanca al canciller federal alemán, Friedrich Merz, y le agradeció su apoyo en los ataques deEstados Unidos e Israel contra el régimen de Irán.

Trump, hablando en el Despacho Oval junto a Merz, dijo a periodistas que Alemania había estado "ayudando" al permitir que las fuerzas de Estados Unidos accedieran a ciertas bases, lo que para el mandatario representó un marcado contraste con las acciones de otros dos países europeos: Reino Unido y España.

Merz, por su parte, afirmó que Alemania y Estados Unidos compartían el deseo de acabar con el actual régimen de Irán y adelantó que discutiría con Trump lo que sucedería una vez finalizada la operación militar.

El canciller añadió que también hablaría con Trump sobre la guerra de Rusia en Ucrania y el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea.

La guerra contra el régimen de Irán, entretanto, es un tema políticamente delicado para Merz, que se enfrenta a posibles reacciones negativas en su país por el apoyo de Alemania a la denominada Operación Furia Épica.

El domingo, Merz no expresó ninguna crítica hacia los ataques aéreos de Estados Unidos, pero se abstuvo de respaldar una operación que, según los detractores de Trump, se emprendió sin la suficiente explicación y el respaldo legal requerido en el derecho internacional.

Trump también contó que Alemania estaba permitiendo que las fuerzas de Estados Unidos aterrizaran en "ciertas zonas", pero que Washington no estaba pidiendo que proporcionara tropas.

"Nos están dejando aterrizar en ciertas zonas, y se lo agradecemos, y simplemente nos lo están poniendo fácil. No les estamos pidiendo que envíen tropas sobre el terreno", expuso.

El presidente republicano aseveró además que tenía una buena relación con Alemania y con Merz en particular, a quien calificó de "excelente líder".

Merz le expresó a Trump que apreciaba poder reunirse con él durante lo que describió como "tiempos difíciles" y señaló que Ucrania seguía siendo una prioridad máxima para Europa.

"Tenemos que hablar de Ucrania. En realidad, hay demasiados malos en este mundo", sostuvo al comienzo de su reunión. "Este es un tema del que tenemos que hablar porque todos queremos que esta guerra termine lo antes posible. Pero Ucrania tiene que preservar su territorio y sus intereses de seguridad", agregó.

Trump indicó que negociar un acuerdo para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania sigue siendo "muy importante" en su lista de prioridades.

Merz, recién llegado de una visita al presidente chino Xi Jinping, trabajará para mantener la relación positiva que ha forjado con Trump durante el último año, con la ayuda del liderazgo de Alemania en el aumento de su gasto en defensa.

Fue el primer líder europeo en visitar Washington tras los ataques a Irán, que han bloqueado una de las principales rutas de transporte de petróleo del mundo y han sumido en el caos al transporte aéreo mundial.

